První závod Octavia Cupu: Když máte pech

Auto celou dobu šlapalo jako hodinky, v průběhu víkendu se mi dařilo zrychlovat, na svůj první okruhový závod v životě jsem se tak docela těšil. I když nervy byly u mě tradičně trochu v převaze. Vůbec jsem nevěděl, co mě čeká, letmý start, tlačenice v první zatáčce…

Nakonec jsem se nervoval úplně zbytečně, na startovní rošt jsem sice ještě dorazil, z něho se už ale prakticky neodlepil. Moje pouť prvním závodem skončila před první zatáčkou, kde se šedivka zastavila. „Jela“, jako kdybych měl zataženou brzdu, až se nakonec odmítla pohybovat úplně. Chlapci v boxech pak zjistili, že přestala fungovat brzdová pumpa. Drobnost, která mohla selhat kdykoliv, ale vybrala si začátek prvního závodu.

Do druhého jsem tak odstartoval z posledního místa, ale konečně odstartoval! Letmý start se mi docela povedl, nejsem si úplně jistý, ale myslím, že po první šikaně jsem postoupil o dvě příčky dopředu. Tlačenice to byla velká, ale přišlo mi, že si celá skupinka čtrnácti octávií počínala docela opatrně a nikdo nebláznil. Do zatáček se samozřejmě brzdilo o hodně dřív, což mi před startem zdůrazňoval Michal Matějovský. „V prvních kolem zapomeň, že bys jel třeba jak v kvalifikaci. Koukej kolem sebe, na brzdová světla, abys zbytečně do někoho nevlítl,“ radil mi Michal. Musím říct, že v tento moment jsem si jízdu užíval nejvíc za celý víkend. Cítil jsem se jistě, pneumatiky se mi podařilo ohřát, auto fungovalo. A dva soupeři přede mnou se pošťuchovali a já čekal na skulinku. Věděl jsem, že jsem rychlejší a připravoval si je na cílovou rovinku. Kluci se ale pošťuchovali čím dál víc, až se v předposlední zatáčce roztočili. Nejdřív jsem měl radost, že přijdu zdarma k dalšímu postupu startovním polem, pak se mi ale jeden z roztočených kolegů přimotal do stopy a já musel do kačírku. Nebylo kudy. Netuším, kolik pozic jsem ztratil, když jsem se ale vrátil na trať, po nájezdu na cílovku se na mě přilepil Wolfgang Kriegl. Kontroloval jsem si ho v zrcátku, před první šikanou byl však v dostatečné vzdálenosti za mnou. Brzdný bod jsem ale pro sichr posunul, co nejdál to šlo, apex jsem však trefil. V tom ale obrovská rána. Wolfgang brzdný bod posunul ještě o nějaký kus dál… Prostě mě sestřelil, za což vyfasoval penalizaci, já ale s ulomeným zadním kolem nemohl pokračovat.

Strašně mě to mrzelo, v neděli jsem si fakt moc nezazávodil. První kolo mě navíc šíleně bavilo, ani jsem si nedokázal představit, že to bude taková zábava. Pak se ale objevil Wolfgang.

No nic, pak se přišel do boxů omluvit, že prý nečekal, že s takto posunutými brzdami zvládnu udržet ideální stopu. Tak si třeba někdy příště spravím chuť, i když moje další účast v octavia cupu zatím jistá vůbec není.

V Mostě byl suverénně nejúspěšnější Tomáš Pekař, který ovládl oba závody. Do toho prvního startoval z pole position, obrácené pořadí do druhého mu však určilo až šesté místo na roštu a Tomáš stejně zase vyhrál. Je to borec.