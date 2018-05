První závod Octavia Cupu na Red Bull Ringu: Sedmé místo!  

Nejzáživnější byla první třetina závodu, kdy jsem se pral Jonasem Karlysem o šesté místo. Poprvé jsem si vyzkoušel, jaké to je, jet někomu přilepený absolutně na zadku. S Jonasem jsme jezdili podobná kola, díky větrnému pytli jsem však byl na rovinkách rychlejší. Jonas však vždycky rutinérsky zaujal defensivní stopu a já prostě neměl kudy. Musel jsem se usmívat, jak si mě zkušeně vodil. Jednou jsem se už dostal před něj, Jonas si však v další zatáčce podržel vnitřní stopu a vrátil se na šesté místo. Takhle jsme se kočkovali až do té doby, než jsem v nejvzdálenější části okruhu probrzdil (že začalo trochu pršet, není výmluva, podmínky jsme měli všichni stejné) a vyletěl do kačírku. První sedmička si už ale mezitím dokázala vytvořit solidní náskok, takže jsem se vrátil pohodlně na sedmou příčku.

A pak jsem se mohl pohodlně vozit do cíle, první šestku jsem ale měl pořád v dohledu, takže jsem zkoušel tlačit. Až jsem přetlačil, probrzdil nejpomalejší zatáčku okruhu a totálně si zničil přední gumy. To už bylo naštěstí kousek do cíle, stačilo dokroužit. V úplně posledním kole se však začalo kouřit z auta Matouše Kubů a já na moment vůbec neviděl, kam jet. Bál jsem se, abych v „mlze“ do někoho nenarazil a najednou jsem poskakoval v kačírku. A bylo po sedmém místě, předjel mě Maciej Laszkiewicz… Moje blbost, kdybych před tím dvakrát zbytečně nechyboval, nemusel mě dým stát příčku.

Nakonec jsem se na ni stejně vrátil, Radek Bareš byl totiž po závodě diskvalifikován za několik nebezpečných manévrů. Do toho zítřejšího tak budu díky obracenému pořadí startovat z druhého místa… Bude sranda.

První závod na Red Bull Ringu vyhrál Petr Fulín jun., druhý skončil vítěz kvalifikace Michal Matějovský, na bednu se ještě vešel Bjoern Dietrich. A suverén prvního mosteckého podniku -Tomáš Pekař, byl tentokrát až čtvrtý.