Rallye Hustopeče v cíli: Kopeckého výhra č. 21

Kopecký vyhrál na jihu Moravy posedmé a od roku 2014 triumfoval pojedenadvacáté v nepřetržité řadě při svých účastech v českých rallye.

Vítěz si dokázal užívat

Kopecký má letos neuvěřitelnou bilanci. Startoval ve čtyřech podnicích mistrovství republiky a ve třech v mistrovství světa. A ve všech vyhrál. Naposledy v Hustopečích, kde byl nejrychlejší v jedenácti rychlostních zkouškách z dvanácti. Devátý měřený úsek byl jediným v letošní jihomoravské soutěži, který nevyhrál.

„Bylo tam hodně šotoliny, tak se dalo čekat, že nebudeme nejrychlejší. Bylo to proti kopci a zasypané jemným kamením, takže to klouzalo. Konečně si můžu postěžovat na startovní pozici. Mám to tady z minulých let vyzkoušené, že první průjezdy druhý den v Hustopečích nebývám nejrychlejší,“ komentoval situaci s úsměvem český jezdec.

Do cíle si nakonec přivezl náskok 1:07,6 sekundy na druhého v pořadí a pochopitelně byl spokojený. „Užili jsme si to maximálně, neudělali žádnou zásadní chybu, nebyly ani technické problémy. Chtěli jsme otestovat různé nastavení před Rallye Bohemia, které budeme potřebovat a to se nám také povedlo. Takže velká gratulace patří samozřejmě našemu týmu Škoda a samozřejmě spolujezdci Pavlu Dreslerovi. Mrzí nás, že měl Venca Pech technický problém, ale to se bohužel stává a ke sportu to patří,“ zhodnotil pětinásobný český šampión Kopecký své nejnovější prvenství.

Český pilot prožívá akční období. Minulou neděli vyhrál na Sardinii letos potřetí klasifikaci WRC 2 v rámci mistrovství světa. Nyní uspěl v Hustopečích a za dva týdny ho čeká start na Rallye Bohemia, která je svým způsobem pro mladoboleslavskou automobilku domácím podnikem. Pokud zde uspěje, výrazně se přiblíží šestému titulu mistra republiky.

Napínavý boj o stříbro

Sobotní den byl ve znamení souboje o druhou až šestou příčkou. Pětici jezdců - Slováka Martina Kočiho (Škoda Fabia R5), Poláka Grzegorze Grzyba (Škoda Fabia R5), Čechy Filipa Mareše (Škoda Fabia R5), Jana Černého (Ford Fiesta R5) a Jaromíra Tarabuse (Škoda Fabia R5) dělilo na začátku dneška pouhých 4,5 sekundy.

Prvním byl ze hry Tarabus, který na sedmé erzetě zavadil při brzdění z velké rychlosti do pomalé zatáčky o drátěný plot. Roztočil se, přišel o přední i zadní nárazníky. Ztratil 1:38 minuty a propadl se ze šestého na jedenácté místo. Na druhou příčku se dostal v úvodu soboty Koči a v osmé erzetě Černý, oba na úkor Mareše. Navzdory k menším sekundovým změnám se pořadí od druhého do pátého místa až do cíle už nezměnilo.

„Byl to krásný souboj a jedna výhra v erzetě před Honzou Kopeckým potěší. Pro mě je ovšem podstatné, že jsme za sebou nechali Poláka Grzyba, se kterým závodíme v rámci slovenského šampionátu.

„Můžeme být spokojení. Když se podíváme na zkušenosti kluků, jako jsou Martin Koči a Honza Černý, tak je pro mě ctí s nimi bojovat. Chtěl bych jim do budoucna stačit ještě více. Letošní ročník byl strašně těžký, můžeme to ostatně vidět na počtu odstoupených posádek. Na trati jednotlivých zkoušek bylo opravdu hodně nečistot a prachu, kde to hodně klouzalo.“

„Ze třetí příčky mám ohromnou radost. Po včerejší protrápené etapě, kdy jsme řešili nastavení vozu, to opravdu potěší. Navíc jsme vlastně druzí v českém mistráku. V desáté rychlostní zkoušce jsme dostali penalizaci za špatně projetý retardér, ale nevím proč. Všechno bylo podle mě v pořádku. Museli jsme proto pořádně šlapat na plyn až do poslední rychlostní zkoušky.“

Šesté místo vybojoval v závěrečné erzetě Tarabus, který si vynahradil zaváhání z dopoledne a o pouhé dvě desetiny sekundy předstihl Tomáše Pospíšilíka (Škoda Fabia R5). Posledně jmenovaný však sedmým místem dosáhl na největší úspěch ve své rallyeové kariéře. „Měli jsme výhodu, že jsme rozjetí a daří se nám udržovat konzistentní výkon a tempo. Škoda, že musely být zrušené některé páteční rychlostní zkoušky. Jako bývalý autokrosař jsem se na rozbité šotolinové úseky hodně těšil,“ řekl Pospíšilík.

Dohnalovi vzplálo auto

Drama se odehrálo v sobotu na deváté rychlostní zkoušce a jeho nešťastným hrdinou byl Jan Dohnal, kterému kompletně shořel jeho nádherný vůz Ford Focus RS WRC 06. Posádka vyvázla naštěstí bez újmy na zdraví. Příčinou požáru byl zřejmě technický problém.

Letošní ročník hustopečské soutěže byl opravdu hodně náročný. Ještě před startem musel odstoupit Václav Pech kvůli poškozenému motoru své Fiesty R5. Během pátku havaroval Václav Kopáček (Ford Fiesta R5) a na Rallye Bohemia startovat nebude. Odstoupit musel kvůli posilovači řízení Martin Vlček (Ford Fiesta R5), který se dnes do soutěže vrátil, avšak mimo oficiální klasifikaci. Během soboty havaroval také Patrik Rujbr (Škoda Fabia R5) a přišel o umístění v první desítce.

Konečné pořadí (po 12 RZ)

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 1:21:18,5; 2. Koči, Mozner (Slov./Škoda Fabia R5) +1:07,6; 3. Černý, Černohorský (Ford Fiesta R5) +1:19,1; 4. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) +1:28,3; 5. Grzyb, Browiňski (Pol./Ford Fiesta) +1:55,6; 6. Tarabus, Trunkát (Škoda Fabia R5) +3:13,0; 7. Pospíšilík, Hovorka (Škoda Fabia R5) +3:13,2; 8. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +3:21,5; 9. Gavlák, Horniaček (Slov./Škoda Fabia R5) +4:08,6; 10. Béreš, Šintal (Slov./Mitsubishi Lancer Evo IX) +5:02,0; 11. Růžička, Novák (Ford Fiesta R5) +5:05,0; 12. Jelínek, Ingr (Mistubishi Lancer Evo IX) +5:06,4; 13. Šikl, Vilímek (Mitsubishi Lancer Evo IX) +5:12,9; 14. Adolf, Novák (Škoda Fabia R5) +5:18,6; 15. Štochl, Vacková (Škoda Fabia R5) +5:33,4.

Ivo Nesrovnal