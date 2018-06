Rallye Sardinie po 1. dnu: Ogier zaútočil a vede

Daří se českým jezdcům. Na devátém místě je Jan Kopecký (Škoda Fabia R5) a jedenáctý Martin Prokop (Ford Fiesta WRC).

První den skončily po technických problémech a haváriích šance na špičkové umístění Velšana Elffyna Evanse (Ford), Nora Adrease Mikkelsena (Hyundai), Estonce Otta Tänaka (Toyota) a Fina Teemu Suninena (Ford).

Převodovka řekla stop

Úvodní městskou rychlostní zkoušku vyhrál ve čtvrtek navečer Sebastien Ogier (Ford). V pátek dopoledne však převzal vedoucí pozici Andreas Mikkelsen (Hyundai), který vyhrál dvě erzety po sobě. „Dobře jsme to zajeli. Netlačil jsem moc, protože smykem bych ztrácel. Stále je tu prostor pro zlepšení, ale auto mě dobře poslouchá,“ pochvaloval si Mikkelsen, který se netajil tím, že po úpravách na diferenciálu se mu auto lépe řídí a cítí se za volantem jistější.

Odpolední sekce čtyř rychlostních zkoušek však pro něj skončila předčasně. Do cíle RZ6 přijel s mankem 26,5 sekundy a stěžoval si na potíže s převodovkou. Problém byl s druhým rychlostním stupněm a v další speciálce se jeho vůz na desátém kilometru zastavil. V sobotu by se měl na základě pravidla Rally2 vrátit s penalizací do soutěže.

Mistr zaútočil odpoledne

Až na šesté místo se v průběžném pořadí se propadl po třetí erzetě Sebastien Ogier. „Strašně to klouzalo. Neviděl jsem důvody proč zbytečně riskovat, abych neopakoval chybu z Portugalska, kde jsem přišel hned na začátku soutěže o důležité body do šampionátu. Nevím proč, ale moje auto bylo mokřejší a mnohem více zablácenější, než je Neuvillovo,“ lamentoval v pátek dopoledne Francouz.

Odpoledne se počasí nezlepšilo a navíc se dostavila také mlha. Ogier se však ukázal jako mistr svého řemesla. Vyhrál jednu erzetu a v dalších třech byl vždy druhý. „Bylo to dobré, na první zkoušce to nebylo snadné s tou mlhou a dost to klouzalo. Ve srovnání s ranním tempem, jsem byl asi v útočnějším modu,“ komentoval situaci Ogier.

Jeho největší sok v boji o světový titul Thierry Neuville vyhrál také dvě rychlostní zkoušky a zůstává na „dostřel“ prvnímu jezdci. „Před poslední páteční erzetou jsem dal novou pravou přední a levou zadní pneumatiku, ale asi to trochu rozhodilo geometrii. Bojoval jsem s řízením auta a myslím, že jsme trochu ztratili,“ vysvětloval Neuville.

Bourali a ztratili šanci

Smůlu měl hned ve druhé rychlostní zkoušce Elffyn Evans (Ford). „Nepodařilo se nám zatočit do jedné pravé zatáčky. Narazili jsme do náspu a zlomili spojovačku. Měli jsme s sebou náhradní, tak ji bylo nutné vyměnit,“ komentoval situaci. Velšan ztratil 13:11 minuty a zůstal třetí od konce na 43. místě. Nezabalil to však a na konci úvodního dne soutěže figuroval už na 22. pozici. „Ráno nebylo očividně podle plánu. Ale musíme to brát jako učení se a zapracovat na sobě. Pokračovat, dojet, být pojistkou pro bodování značek a učit se nové zkoušky,“ dodal Evans odhodlaně. Šanci na úspěch ztratil další jezdec továrního Fordu Teemu Suninen, který v pátek navečer havaroval.

Stejně jako v Portugalsku, vyjde bodově naprázdno Ott Tänak, který opět musel odstoupit s poškozeným agregáterm. Po tvrdém dopadu na devátém kilometru poslední erzety dnešního dne poškodil chlazení motoru. A to v situaci, kdy byl na třetím místě v průběžném pořadí a mohl útočit. Po jeho odstoupení „zdědil“ bronzovou příčku jeho týmový kolega Jari-Matti Latvala z Finska. „Mám rozbitý mikrofon. Měl jsem velkou krizi, ale vyplatilo se mi podržet plný plyn. Musím poděkovat Ottovi Tänakovi, že nám řekl o poškození po skoku, to nám pomohlo,“ komentoval situaci Latvala.

Jen tak dál

Deváté místo v absolutním pořadí a druhé v kategorii WRC 2 patří po pátečním dnu Janovi Kopeckému z továrního týmu Škoda Motorsport. Dvakrát byl mezi speciály WRC 2 v rychlostních zkouškách nejrychlejší a na vedoucího Francouze Stéphane Lefebvra (Citroën) ztrácí čtrnáct sekund. „Takovou Sardinii nepamatuji, aby tady pršelo a byla mlha. Podmínky jsou dost složité,“ hodnotil Kopecký úvodní část soutěže.

Po roce se do světa rallye vrátil Martin Prokop, jenž startuje se starší generací speciálu WRC. Jeho vůz má ve srovnání se současnými speciály WRC výkon bezmála o sedmdesát koní nižší. Z dvacátého místa na začátku pátečního se český jezdec vyšplhal na dosah bodům do světového šampionátu.

Průběžné pořadí Rallye Sardinie

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) 1:35:56,9; 2. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +18,9; 3. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +37,2; 4. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +41,6; 5. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 WRC) +58,3; 6. Paddon, Marshall (N. Zél., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:01,5; 7. Breen, Martin (Irl., Brit./Citroën C3 WRC) +1:26,0; 8. Lefebvre, Moreau (Fr./Citroën CE R5) +4:02,9 (1. v hodnocení WRC 2); 9. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) +4:16,9 (2. V hodnocení WRC 2); 10. Ciamin, De la haye (Fr./Hyundai i20 R5) +5:20,7; 11. Prokop, Tománek (ČR/Ford Fiesta WRC) +6:05,6; … 16. Veiby, Skjaermoen (Nor./Škoda Fabia R5) +8:25.0.

Zbývající program Rallye Sardinie

– 8.38 RZ10 (14,95 km); 9.33 RZ11 (28,52 km); 10.11 RZ12 (29,11 km); 14.11 RZ13 (1,40 km); 16.08 RZ14 (14,95 km); 17.03 RZ15 (28,52 km); 17.41 RZ16 (29,11 km).

– 8.45 RZ17 (14,06 km); 9.38 RZ18 (6,96 km); 11.12 RZ19 (14,06 km); 12.18 RZ20 (6,96 km).