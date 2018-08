Seat chce být opět jako Alfa Romeo. Mezi mladými má prý lepší jméno

Před pár lety to byla velká kauza, Volkswagen Group měl ještě za éry Ferdinanda Piëcha velký zájem o nákup italské značky Alfa Romeo, když to však nevyšlo a dosavadní majitel, Fiat Chrysler Automobiles, něco takového odmítl , hledalo se jiné řešení. Sportovně laděná auta lákající mladé zákazníky měl stavět Seat. Takové myšlenky se nevzdává ani současné vedení VW Group, které si myslí, že má Seat pro to být konkurencí Alfě Romeo lepší předpoklady než před těmi pár lety.

tvrdí devětapadesátiletý předseda představenstva koncernu Volkswagen Group Herbert Diess.

Podle jeho názoru má tak Seat mezi mladými zákazníky v Evropě dnes lepší jméno než Alfa Romeo, a to přestože je o čtyřicet let mladší s ne tak slavnou historií. Nejúspěšnější éra Alfy je však už vousatá a přestože její nejnovější díla jezdí skvěle a hezky vypadají, dnes je značka spíše nechvalně proslavená nereálnými plány a neustálým oddalováním projektů.

Seat tak může mladé zaujmout lépe, jelikož si už slavné dny italské značky mladí klienti nepamatují. A přesně na takové zákazníky se španělská automobilka hodlá zaměřit. Ostatně už dnes má Seat nejmladší klientelu ze všech značek VW Group.

prohlašuje Diess s tím, že španělská značka může dnes více zaujmout i svým lepším produktovým mixem než pár lety.tvrdí dnešní generální ředitel VW Group.

Zdůraznění sportovního stylu vozů španělské značky navíc umožní více od sebe odlišit značky Seat, Škoda a Volkswagen, které se v minulých letech k sobě až příliš přiblížily. Seat, spolu se svojí nově založenou divizí Cupra , tak bude orientován na sportovní charakter, Škoda se zaměří na skvělý poměr ceny a výkonu, zatímco Volkswagen se posune více k prémiovkám a bude vrcholem mainstremové nabídky německého koncernu.