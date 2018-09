Sobotní tahače v Mostě: Lacko vyhrál dvakrát na vodě

Jezdec týmu Buggyra Racing startoval do první jízdy ze třetí pozice, ale od poloviny závodu jezdil první. Do druhého závodu, do kterého se otáčelo pořadí prvních osmi jezdců z předchozí jízdy, začínal jako osmý, ale přesto manévrem v poslední zatáčce urval další výhru!

Lacko zajel v kvalifikaci až šestý čas, ale dohry vstoupili sportovní komisaři. Trojice jezdců – Španěl Antonio Albacete (MAN), Maďar Norbert Kiss (Mercedes-Benz) a Němec Jochen Hahn (Iveco) přišli každý o své nejrychlejší kolo. Bylo jim anulováno poté, co při signalizaci žlutých vlajek (zákaz předjíždění) nezpomalili a dokonce předjížděli soupeře. Český trucker si tak polepšil na startu do druhé řady.

Začátek závodu obstaral vzhledem k hodně mokré trati zaváděcí vůz, který vodil dvě kola startovní pole a teprve poté pustil smečku sedmnácti pětitunových monster do plného tempa. Lacko již na tiskové konferenci před závodem tvrdil, že mu mokré podmínky na trati vyhovují a podle toho také úřadoval na trati. Nejprve ve čtvrtém okruhu předjel na výjezdu ze zatáčky Němku Steffi Halmovou (Iveco) a o dvě kola později ukázal lepší nervy a akceleraci a dostal se na první pozici před Němce Saschu Lenze (MAN).

Ze sedmé pozice se dostal rychle dopředu vedoucí jezdec šampionátu Jochen Hahn (Iveco), ale první dva soupeři mu poodjeli a německý jezdec tak kontroloval třetí pozici. Dvě kola před cílem to vypadalo, že by se druhý Lenz mohl dotáhnout na Lacka. Český trucker ovšem nepřipustil žádné drama a s přehledem si dojel pro výhru před promoklými, ale bouřlivě aplaudujícími diváky.

Rovněž druhý závod začínal na mokré trati, avšak bez dešťových kapek. Po dvou kolech za zaváděcím vozem absolvovali jezdci ještě jedno kolo pod žlutými vlajkami a teprve potom se začalo závodit naplno. Po ostrém startu si vybudoval čtyřsekundový náskok Němec René Reinert (MAN), ale za ním se odehrával dost tvrdá bitva o každé umístění. Předvedl to například Španěl Antonio Albacete (MAN), který ostře vystrčil z tratě Jochena Hahna (Iveco). Postižený nakonec do cíle dojel, ale autor kolize musel nakonec odstoupit.

Lacko předváděl opět fantastickou jízdu z osmého místa na startu a v polovině závodu už byl čtvrtý. S jídlem roste chuť a Lacko i nadále útočil. Dvě kola před koncem jezdil druhý. Třetí Maďar Kiss se však nechtěl vzdát, ale Lacko v tvrdém souboji několik zatáček po sobě svou pozici nepustil. K´radosti nadšených diváků zaútočil při výjezdu do cíle na vedoucího Němce Reinerta a v nekompromisním boji projel první s převahou pouhých 0,168 sekundy. Obhájce titulu tak snížil během jediného dne náskok vedoucího jezdce šampionátu Hahna z 57 na 41 bodů.

Adam Lacko: „Jsem nadšený. Hodně mi v prvním závodě pomohlo, že jsem při startu posunul o řadu dopředu. Ve druhém kole se mi podařilo předjet Stefii Halmovou a dojížděl jsem Sashu Lenze, před kterého jsem se nakonec v pátém kole taky dostal. Pak jsem se snažil pelášit dopředu. Sascha se za mnou chytře chytnul, četl, kudy jedu, a jezdil tak podobné časy jako já, takže jsme mu nebyl schopen ujet. Ani jsem se o to ale nesnažil, protože na vodě je to nebezpečné. Soustředil jsem se na to, abych nedělat chyby.

Druhý závod byl velký boj s nádherným koncem. Dělal jsem to hodně napínavé jak pro sebe, tak určitě i pro diváky, kterým mimochodem musím poděkovat za neskutečnou podporu. Jsem rád, že jsem se jim mohl předvést v tom nejlepším světle. Reinert si svoji pozici hlídal a na vodě to nejde kdekoliv zkoušet předjetí. Nakonec jsem ho ale překonal stejně jako Jochena před dvěma lety předjel v poslední zatáčce. Dvě první místa jsou krásná. Jsem nadšený.“

Výsledky z Mostu

Sobota – 1. jízda: 1. Lacko (ČR/Buggyra) 27:00,432; 2. Lenz (Něm./MAN) +1,857; 3. Hahn (Něm./Iveco), 4. Albacete (Šp./MAN) +5,530; 5. Kiss (Maď./Mercedes-Benz) +14,801; 6. Kursim (Něm./Iveco) +24,286; … 10. Janes (Brit./Buggyra) +1:02,061; 15. Vojtíšek (ČR/MAN) +1:25,947. 2. jízda: 1. Lacko; 2. Reinert (Něm./MAN) +0,168; 3. Kiss +0,604; 4. Halmová (Něm./Iveco) +3,562; 5. Kursim +6,779; 6. Hahn +7,365; … 11. Vojtíšek +54,846. Průběžné pořadí ME: 1. Hahn 205; 2. Lacko 161; 3. Kiss 137; 4. Albacete 122; 5. Halmová 120; 6. Lenz 115.

Výsledky jsou neoficiální.