Buďte jako Clarkson! Přichází hra The Grand Tour pro Xbox a PS4

Pánové Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May již čile pracují na třetí sezóně pořadu The Grand Tour vysílaného prostřednictvím internetové televize Amazon Prime. Vedle nových eskapád populárního tria moderátorů se však můžeme těšit i na jednu novinku, nové epizody oblíbeného pořadu doprovodí i stejnojmenná hra pro herní konzole z dílny Amazon Game Studios.

Příchodavizuje přiložený trailer, který dokazuje, že původní show bude mít hra hodně blízko. Hráči si totiž budou moci zajezdit se stejnými automobily jako Clarkson a spol. v jejich pořadu, a to dokonce v lokacích, které v průběhu natáčení navštívili.

shrnuje koncept hry James May a jeho kolega Richard Hammond ho doplňuje:

Trailer připomíná hlavně automobily z předchozích dvou sezón, jako je Ford Mustang, McLaren P1 nebo Rimac Concept One, zasoutěžit si ale budete moci i s vozy s nadcházející sezony, která se na obrazovkách objeví v průběhu podzimu. Při zakoupení sezónního pasu se vám totiž každý pátek spolu s odvysíláním nové epizody odemknou nová vozidla a nové dráhy z toho konkrétního dílu.

Vedle vyzkoušení aut z pořadu, jízdách na trasách, které Clarkson a spol. během svých cest navštívili, nebo splňování zadaných úkolů bude součástí hry také multiplayer až pro čtyři hráče. Z traileru pak vyplývá, že hru doplní i vtipné komentáře trojice moderátorů.

The Grand Tour Game si budete moci zahrát na herních konzolích PS4 a Xbox One, hra má být vydána na podzim, zhruba v době, kdy se stejnojmenný pořad vrátí do vysílání. Kolik za ni zaplatíte, zatím společnost Amazon neuvedla. Podle prvotních zpráv bude nicméně dostupná jen ve Velké Británii, USA, Německu a Francii.