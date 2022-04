Číňané chystají robustní SUV ve stylu Ford Bronco

BAIC Motor spadá pod holdingovou společnost BAIC Group, ve které najdeme další čínské značky jako BJEV, BAW, Arcfox, Changhe, Foton a Ruili. BAIC se zaměřuje zejména na přístupnější modely - levnější hatchbacky a SUV. Díky spolupráci s čínským zastoupením Mercedesu má určité výhody, kterých postupně využívá. Ostatně vlajková loď značky - model BJ80, je po stránce designu v podstatě převlečený Mercedes-Benz G-Class. Dle nejnovějších náčrtů se bude BAIC pokoušet pravděpodobně o další prémiovější produkt.

Vůz na náčrtu by měl dostat označení B60V. Jeho přímým konkurentem by měl být v Číně již vyráběný GWM Tank 500. Nám, evropským řidičům, více napoví to, že by nový model B60V měl být obdobou Fordu Bronco. BAIC bude B60V nabízet jak v pětimístné, tak sedmimístné variantě.

Zajímavostí je, že BAIC B60V bude mít tři motory, které splňují normu Euro 6. K dispozici budou dva dvoulitrové zážehové čtyřválce (jeden s mild-hybridem, druhý bez) a také turbodiesel o stejném objemu. U něj si však nevyberete - mild-hybrid bude nedílnou součástí. Všechny motory budou zároveň kombinovatelné s osmistupňovou automatickou převodovkou s elektricky řízeným systémem pohonu všech kol.

BAIC v tomto modelu nechce šetřit, a to se odrazí v interiéru. Ten budou tvořit moderní technologie v popředí s digitálním LCD kokpitem, plovoucím dotykovým infotainmentem a multifunkčním volantem. B60V bude i praktické, bude tak například možné sklopit sedačky do úplné roviny.

BAIC Motor však zatím zůstává u náčrtu a informaci k tomu, kdy by měl být nový model B60V hotov a představen, zatím nezveřejnil.

Autor: Dominik Kovář