Finská rallye po 1. dnu: Vede Rovanperä, bourali Tänak, Katsuta a Lappi

V pátek se dění soutěže odehrávalo na čtyřech rychlostních zkouškách na severovýchod od centra soutěže v Jyväskylä, které se jely dvakrát. Na závěr dne jí doplnila superspeciálka Harju, posádky čekalo celkem 119,81 měřených kilometrů.

Kolotoč na prvním místě

Čtvrteční superspeciálku vyhrál vedoucí jezdec šampionátu Thierry Neuville. Ostrý vstup do soutěže ve finských lesích ovlivňoval dopoledne drobný déšť a jezdci na prvním místě pořadí se střídali jako na kolotoči. Po každé zkoušce vedli postupně Ogier, Rovanperä, Evans a po RZ5 se vrátil na první místo Rovanperä. Udržel se na něm až do cíle první etapy, během které vyhrál čtyři rychlostní zkoušky.

„Dopoledne to bylo nemálo složité. Udělali jsme nějaké změny, protože auto bylo hodně přetáčivé. Na téhle rychlé soutěži rozhoduje každý detail o tom, abyste byli ještě rychlejší. Odpoledne to nebylo jednodušší, protože na spoustě míst to klouzalo a byly tam velké kaluže. Nebyl důvod příliš riskovat, protože v takových podmínkách lze snadné udělat chybu. Byl to dobrý den, ale časy nejsou tak dobré,“ řekl Rovanperä.

Finská rallye 2024 • FIA World Rally Championship

Velšan Evans vedl po RZ4, pak se propadl na druhé místo, které udržel do cíle etapy. Na vedoucího jezdce ztrácí osm sekund. „Složitě jsme hledali přilnavost, byla velmi nepravidelná. Museli jsme autu hodně věřit. Místy jsem měl pocit, že jsem ze sebe ani z vozu nedokázal vytáhnout maximum. Odpoledne jsem se na bahně cítil místy jako pasažér. Bylo také obtížné posoudit jak je stojící voda hluboká a jak ovlivní chování auta,“ komentoval Evans páteční průběh.

Ogier vedl po druhé zkoušce a přestože jí neudržel, je spokojený. Vždyť na třetím místě ztrácí 8,6 na prvního Rovanperu a pouhých šest desetin sekundy zaostává za Evansem. „Bylo to dnes obtížný start, navíc nebylo moc příjemné čekat na start po havárii Ott a Martina třetí erzetě. Loni jsme tady nestartovali, takže to bylo složitější hledat správný rytmus na povrchu, který nenabízel žádnou velkou přilnavost. Na některých úsecích v lesích byly místy vyjeté koleje až čtyřicet centimetrů hluboké. Nenávidím taková místa. Odpoledne byly podmínky hezčí a zábavnější řízení. Těším se sobotní zkoušky, zejména legendární Ouninpohja. Chtěl bych zabojovat o pódium,“ prohlásil Ogier.

Ze hry Tänak, Katsuta a Lappi

V pátek dopoledne byli ze hry tři jezdci továrních týmů. Na druhém kilometru RZ3 sjel Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) v pravé zatáčce do příkopu, kde se převrátil. Následně narazil podlahou do stromu, převrátil se na pravý bok a rychlostní zkouška byla přerušena kvůli výjezdu sanitky. Jezdec i spolujezdec vystoupili z auta a následně se podrobili lékařskému vyšetření. Navigátora Järveoju si nechali v nemocnici na pozorování, což vylučuje návrat posádky do soutěže. Pro Tänaka je to velká rána, protože před startem soutěže ztrácel z druhého místa v MS pouhých sedm bodů na vedoucího Neuvilla.

Finská rallye po 1. dnu: Vede Rovanperä, bourali Tänak, Katsuta a Lappi Michal Štěpanovský Rallye

Na RZ5 se Japonci Takamoto Katsutovi (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) „spakoval“ jeho vůz, narazil pravou zadní částí do stromu a otočil se do proptisměru. S vylomeným kolem sice zkouškou dokončil, ale při cestě do servisu kolo upadlo a to znamenalo odstoupení ze soutěže. Štěstí měl domácí mladík Sami Pajari, který debutuje s vozem kategorie Rally1. Hned v sobotu ráno pošramotil o strom zadek vozu a utrhl přítlačné křídlo, ale v soutěži mohl naštěstí pokračovat. Vyhrál dokonce jednu rychlostní zkoušku a stal se desátým nejmladším vítězem erzety v historii MS.

Na šesté zkoušcer se rozloučil se soutěží Esapekka Lappi (Hyundai 20 N Rally1 Hybrid), který v úseku plném nerovností ztratil kontrolu nad vozem a dotkl se zádí stromu. Ten ho odhodil na další strom, o který rozbil předek auta. Fin svou snahu pokračovat vzdal po několika desítkách metrů. V soutěži tak zůstal jediný hyundai řízený Neuvillem, který může zasáhnout do bojů o vítězství.

Průběžné pořadí (po RZ10 z RZ20)

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 58:24,7; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +8,0; 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +8,6; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +25,5; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) +48,5; 6. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1:31,0; 7. Munster, Loukka (Lux., Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) +1:52,7; 8. Solberg, Edmondason (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +3:22,0; 9. Latvala, Hänninen (Fin./Toyopta GR Yaris Rally2) +3:46,1; 10. Virves, Lesk (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +3:53,3; 11. Heikkilä, Temonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +4:01,9; 12. Grjazin, Alexandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +4:08,6; 13. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +4:11,0; 14. Joona, Hussiová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +4:16,1; 15. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +4:34,0; 16. Rossel, Barral (Fr./Citroën C3 Rally2) +4:51,8; 17. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +5:19,0; 18. McErlean, Fulton (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) +5:22,1; 19. Korhola, Virtanen (Fin./HyundaI i20 N Rally2) +5:27,5; 20. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +5:34,8; … 64. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +50:04,5; 65. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +51:35,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Finské rallye

Sobota 3. 8. – 8.05 RZ11 (18,94 km), 9.05 RZ12 (20,19 km), 10.05 RZ13 (32,98 km), 14.35 RZ14 (18,94 km), 15.35 RZ15 (20,19 km), 16.35 RZ16 (32,98 km). Etapa měří celkem 144,22 km.

Neděle 4. 8. – 7.55 RZ17 (14,27 km), 10.05 RZ18 (4,35 km), 10.17 RZ19 (14,27 km), 12.15 RZ20 (8,77 km) – Power Stage. Etapa měří celkem 41,66 km.