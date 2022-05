Ford v Německu svolává Fiestu, Kugu, Focus a Pumu 1.5 EcoBoost, hrozí i požár

Web Svolávačky.cz nedávno upozornil na svolávací akci, kterou v Německu vyhlásila automobilka Ford. Akce se vztahuje na 35.900 vozidel z modelových řad Fiesta, Kuga, Focus a Puma s benzínovým motorem 1.5 EcoBoost.

Konkrétně se jedná o tyto modely:

Model Datum Místo výroby Ford Fiesta od 2. srpna 2019 do 16. března 2022 Kolín nad Rýnem Ford Puma od 3. června 2020 do 21. března 2022 Rumunsko - Craiova Ford Focus od 6. srpna 2021 do 11. února 2022 Saarlouis Ford Kuga od 17. srpna 2021 do 21. března 2022 Španělsko - Valencie

Důvodem je pravděpodobně poškozený odlučovač oleje (odvětrání hlavy válců), což může vést k úniku oleje. Závada se může projevit zápachem oleje v motorovém prostoru a také se zde může objevit kouř. Olej navíc může unikat na motor nebo pod vozidlo.

Pokud by se v motorovém prostoru nahromadilo větší množství oleje, který by se navíc dostal ke zdroji vznícení, mohlo by v extrémním případě dojít až k požáru, jak měl mluvčí společnosti Ford uvést asp-Online.

V souvislosti se závadou zatím nebyly hlášené žádné nehody ani zranění, ujistil mluvčí německého Fordu. U svolávaných vozidel tak v autorizovaném servisu Ford dojde ke kontrole, zda není odlučovač oleje poškozen a zda z něj olej neuniká. V případě potřeby bude odlučovač vyměněn – a to včetně těsnění.