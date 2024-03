Po Česku stále jezdí desítky tisíc nezaregistrovaných aut z Ukrajiny

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Od začátku letošního roku v Česku platí pro Ukrajince povinnost registrovat svůj vůz s ukrajinskou značkou, který užívají na našem území. Platí to pro všechny obyvatele Ruskem napadené země, a to nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění. Lidé se mohou obrátit na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde spravují registr vozidel.

Český stát díky tomu chce mít lepší přehled o vozidlech s ukrajinskou registrační značkou, respektive o jejich majitelích, aby po nich mohl například vymáhat pokuty za špatné parkování, překročení rychlosti a další přestupky. Provozovatel totiž musí při registraci uvést svou celou kontaktní adresu v České republice. Povinného ručení se změny netýkají, to musejí mít všechny automobily sjednané povinně, ať již pocházejí z Česka či zahraničí. V tomhle případě ovšem stačí mít pojistku uzavřenou v zemi, z které řidič pochází.

Podle vyjádření ministerstva dopravy bylo v druhé polovině března zaregistrováno lehce přes 21 tisíc automobilů z Ukrajiny, celkově jich ovšem po českých silnicích podle odhadů České kanceláře pojistitelů pravidelně jezdí okolo 38 tisíc.

Hříšníkům přitom na místě hrozí pokuta ve výši až 10 tisíc korun, celkově se však sankce může vyšplhat až na trojnásobek.