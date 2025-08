Čeká nás DS Chargeur? Francouzská prémiovka zvažuje výkonnou vlajkovou loď

Dlouholetá přítomnost DS Automobiles ve formuli E se zatím nepropisuje do jejích produkčních aut. Podle nového šéfa Xaviera Peugeota by se to však mohlo změnit.

Francouzská značka DS platí v portfoliu Stellantisu za jednu z luxusních, ovšem také už přes deset let závodí v šampionátu formule E. V její nabídce to však není příliš vidět. Prim hraje luxus a neotřelý design a 350 koní nejvýkonnějšího provedení elektrického modelu N°8 je tu opět spíš jako luxusní prvek bez snahy o sportovnost.

Na jednu stranu se to k francouzské značce dokonale hodí, na druhou by nějaký opravdu výkonný model – který by však nezapomínal na luxus – mohl dobře sloužit jako vlajková loď nabídky. Něco takového naznačil Xavier Peugeot, nový generální ředitel značky, novinářům při londýnském klání formule E.

„Debata není uzavřena, takže proč ne? Mohlo by to pasovat k tomu, že přemýšlíme nad ještě výkonnějšími verzemi našich modelů, našich motorů,“ cituje ho britský web Autocar. „Věřím, že věnovat se plně závodním autům je pro DS důležité. Přináší to dynamiku, energii, kapacitu popohánět silniční auta a inženýry, kapacitu benefitovat z evolučních technologiích v každodenních autech, a tak mít skutečné konkurenční výhody,“ dodal.

Výhoda přítomnosti DS ve formuli E je také v tom, že tento šampionát láká mladé publikum. Tím značku zviditelňuje právě pro mladší zákazníky.

Značka už v minulosti naznačila směřování pomocí konceptu E-Tense Performance z roku 2022. Ten byl elektrickým grand tourerem o výkonu více než dvojnásobném oproti současné nabídce značky – dával 816 koní díky dvěma elektromotorům. Nemůžeme tedy vyloučit, že se u DS objeví nějaký větší elektrický model; budeme-li opravdu divoce spekulovat, můžeme doufat i v platformu STLA Large, na níž Dodge (ne zcela úspěšně) prodává elektrický Charger Daytona.

Důraz na pozici značky v prémiovém spektru trhu však zůstane v každém případě zachován. „Prémiový trh je čtvrtina objemů prodeje“ v Evropě, řekl Peugeot, „ale tvoří 40 % tržeb. Pro koncern, jako ten náš, je důležité mít prémiovou značku jako DS,“ vysvětlil.

Po stránce prémiovosti stojí za připomenutí také červnová slova Thierryho Métroze, který je u DS šéfdesignérem. Ten zmínil, že by DS mohlo mířit i na Bentley či Rolls-Royce. Peugeot však označil tyto ultraluxusní značky spíš jako zdroj inspirace než jako sféru, do níž by se DS mělo vydávat.

DS E-Tense Performance, koncept z roku 2022 • Zdroj: DS Automobiles

zdroj: Autocar | zdroj foto, videa: DS Automobiles