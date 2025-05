Proč je teď Nissan tam, kde je? Za Carlose Ghosna prý měl přílišné ambice

Kdysi úspěšná automobilka Nissan, která nejednoho fanouška aut uhranula modely Skyline a řadou Z. Také jeho luxusní odnož Infiniti za sebou má řadu zajímavých aut. V poslední době však Nissan čelí vážným problémům. To nejsou novinky, ale kde je příčina, když nabídka byla vpravdě lákavá?

Na tuto otázku odpověděl současný ředitel značky Ivan Espinosa. Rozhovořil se na summitu Budoucnost automobilu pořádanému novinami Financial Times. Základ problémů je podle něj jednoduchý – příliš ambiciózní prodejní plány. Před zhruba deseti lety totiž Nissan naplánoval roční prodeje na 8 milionů kusů.

Současná situace automobilky „není něco, co by se stalo za posledních pár let. Je to spíš základní problém, který nejspíš odstartoval v roce 2015, kdy si vedení myslelo, že tahle firma dokáže dosáhnout zhruba osmi milionů“ ročně prodaných aut, cituje Espinosu magazín MotorTrend. V té době byl generálním ředitelem Nissanu Carlos Ghosn. Pozici opustil k 1. dubnu 2017, rok a půl před svým zadržením japonskou policií kvůli údajným finančním podvodům.

„Proběhly velké investice do plánované kapacity i lidských zdrojů, ale realita je, že dnes jsme zhruba na polovině tohoto objemu,“ pokračuje Espinosa. Prodeje automobilky za fiskální rok 2024 (tj. období duben 2024–březen 2025) byly na úrovni 3,3 milionu prodaných aut. „A nikdo s tím až dosud nic nedělal,“ dodává Espinosa.

„Ve chvíli, kdy jsem se stal generálním ředitelem, jsem zhodnotil situaci. Proto jste viděli tak velký dopad na čistý příjem ve fiskálním roce 2024,“ vysvětluje. Onen „velký dopad“ znamená ztrátu v přepočtu 100,2 miliardy korun.

Automobilka hledala partnera, který by jí pomohl situaci vyřešit, ale nejslibnější jednání s Hondou ztroskotala na tom, že by se Nissan de facto stal dceřinou společností Hondy – zjednodušeně řečeno. Naděje na spojení se později ještě snažil obnovit Foxconn, tchajwanská firma nejznámější jako subdodavatel nejen elektroniky, ale k ničemu to nevedlo.

Místo krachu však přišla soustředěná snaha. „Dnešní pozice společnosti po stránce solventnosti je jiná. Byl tam obrovský dluh a žádné peníze. Dnes díky restrukturalizaci dluhu mám přes 15 miliard dolarů (334,1 miliardy korun) v bance a zajištěné úvěry. Takže zprávou je, že máme čas, finanční pozice společnosti je dobrá, ale musíme jednat rychle,“ trochu uklidňuje akcionáře Espinosa.

Neznamená to, že by chtěl fungovat bez partnera, resp. přesněji bez partnera nad rámec alianční spolupráce s Renaultem a Mitsubishi. „O co se snažíme, je, nebýt rukojmím žádného partnera. Soustředíme se na ustanovení správných základů tak, abychom mohli jednat s potenciálními partnery,“ vysvětluje manažer. „Máme co nabídnout,“ zejména po stránce samočinné jízdy a softwarem definovaných vozidel, „a to chceme probírat s potenciálními partnery,“ dodává Espinosa.

Kdo by partnerem mohl být, však neupřesnil – řekl jen, že zkoumají možnosti u automobilek i technologických společností. A že v Číně chtějí prohloubit své partnerství s Dongfengem. Právě v této zemi Nissan nedávno představil modely N7 a Frontier Pro, tedy elektrický sedan a plug-in hybridní pick-up.

Plány na ozdravení zahrnují snížení počtu zaměstnanců globálně o zhruba 20 tisíc, zavření sedmi továren, ukončení výroby šesti platforem, snížení složitosti dílů o 70 % a pozastavení vývoje některých modelů. Automobilka neupřesnila, o které jde, ale uvedla, že „pokročilé produktové aktivity a aktivity týkající se doby po fiskálním roce 2026“ byly pozastaveny.

Neznamená to stopku na všechno. Příští generace micry coby přeznačkovaný Renault 5 je v přípravě, také se pracuje na elektrickém juku a qashqai s novou generací sériového hybridu E-Power. V Japonsku Nissan plánuje facelift neupřesněného mikroauta třídy keidžidóša (tzv. kei car), velkou dodávku s hybridem E-Power a zcela nový skyline – ale nejspíš to nebude sporťák či alespoň kupé jako kdysi, nýbrž sedan technicky shodný s Infiniti Q50, které se před rokem přestalo nabízet.

Nissan Qashqai e-Power zpoza volantu • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz

