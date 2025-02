TEST Nissan Qashqai e-Power N-Design – K dokonalosti nechybí mnoho

Hnací ústrojí e-Power se od většiny ostatních hybridů liší tím, že jde o tzv. sériový hybrid. Spalovací motor využívá jen jako generátor elektřiny a kola pohání jen elektromotor, proto „sériový“ – v řadě za sebou. Znamená to kombinaci výhod konvenčního a elektrického pohonu – auto jezdí jako elektromobil s nepřetržitým zátahem a točivým momentem od nulových otáček, ale zároveň energii na další cestu doplníte za chviličku u čerpací stanice.

Automobilka slibuje jako jednu z největších výhod nízkou spotřebu ve městě, a vskutku, lze se celkem snadno držet mezi pěti a šesti litry na sto. Celkový průměr včetně dálnic a okresek za 580 km jízdy byl 6,4 l/100 km. S rezervou jsem navíc tuhle porci kilometrů urazil bez potřeby tankování; to je něco, o čem si běžně dostupné elektromobily mohou nechat jen zdát.

Nissan Qashqai e-Power N-Design | auto.cz/Michal Kollert

Parádní je také jízdní dynamika; pohon je dostatečně silný pro svižnou jízdu na dálnici i okreskách. Jediné, co ústrojí neumí, je hned po sešlápnutí plynu dát 100 % své síly, a to v normálním ani sportovním jízdním režimu. Chápu to jako snahu zamezit protáčení předních kol, kdyby byl povrch náhodou kluzký, ale dost to ztěžuje bleskurychlé starty z místa, kterými řada elektromobilů vyniká.

Zatáčky zvládá, hrboly hůř

Dynamické jízdě skvěle sekunduje i rychlé a přesné řízení – nevídané to osvěžení v rodinném crossoveru a jedna z velkých výhod qashqaie – i podvozek, který je sebejistý za každé situace, skvěle odolává nedotáčivosti a netrpí přílišnými náklony karoserie. Daní za to však je jeho poměrně velká tvrdost, kterou nedokázalo dostatečně zmírnit ani podhuštění pneumatik o dvě desetiny baru oproti předepsané hodnotě. Troufnu si tvrdit, že o palec menší kola by jízdnímu pohodlí prospěla, ovšem pro testovanou výbavu N-Design, s níž se pojí ten skvělý semiš v interiéru, jsou k mání jen tyhle „dvacítky“.

Stejně tak musím kritizovat chování hlídače jízdních pruhů. Když najedete bez blinkru blíž k čáře, zároveň zavibruje volantem, zatáhne za něj a ještě k tomu sáhne do brzd. Tahle kombinace, mám obavu, může auto na kluzkém povrchu zbytečně rozhodit. Tím spíš, že to sáhnutí do brzd není přítomné vždy, a tak se opět dostáváme ke krajně nepříjemné situaci, kdy řidič reaguje na to, co dělá auto, místo aby to bylo naopak.

Samozřejmou cestou, jak se toho zbavit, by mohlo být tohoto hlídače vypnout, a věřím, že spousta lidí by to udělala a pustila to z hlavy. Já však hlídače pruhů na dálnicích či většině silnic první třídy používám, takže jsem celý týden hledal, jak to vypnout. Přišel jsem na to, že volba „Pokročilé pruhy“ kdesi hluboko v menu sahání do brzd přinejmenším omezila, ne-li zcela vypnula.

Je tak škoda, že na levé straně od volantu si můžete snadno a rychle zapnout či vypnout head-up displej nebo seřídit jas přístrojového štítu, ale hlídače pruhů je třeba hledat v nastavení vozu tlačítky na volantu. Tím spíš, když je vlevo od volantu několik slepých tlačítek.

Naopak adaptivní tempomat v kombinaci s aktivním vedením ve středu jízdního pruhu funguje bezproblémově. Aktivní vedení ve středu jízdního pruhu má vlastní fyzické tlačítko.