Zakázka na výstavbu městského okruhu v Brně zrušena. Stavba měla začít už letos

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) definitivně zrušil zadávací řízení na II. etapu výstavby velkého městského okruhu v Brně. Rozhodnutí potvrdil předseda úřadu Petr Rafaj, je pravomocné, řekli dnes ČTK mluvčí úřadu Martin Švanda a brněnský ředitel ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

„Předseda ÚOHS zamítl podaný rozklad a potvrdil rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Rozhodnutí je pravomocné,“ řekl ČTK Švanda. Hlavním důvodem zrušení zadávacího řízení bylo to, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jako zadavatel požadovalo nejen živnostenské oprávnění na provádění staveb, ale také další oprávnění ke zkouškám elektrického zařízení. Tento požadavek byl podle antimonopolního úřadu nadbytečný.

Druhá etapa stavby okruhy měla začít ještě letos. Podle Fialy se teď musí ŘSD rozhodnout, zda se obrátí na soud, nebo vypíše zakázku znovu. Už po rozhodnutí první instance ŘSD pozastavilo činnost hodnotící komise. Aby při čekání na definitivní verdikt nemarnili silničáři čas, vyjmuli ze zakázky práce na kácení zeleně a zadali archeologický průzkum.

S dokončením stavby se dosud počítalo do konce roku 2023. Již na konci letošního roku by měla být hotová první etapa od křižovatky s Kníničskou po Kamenomlýnský most. Druhá etapa vede od něj do Pisárek. Dosud zde auta jezdí v jednom pruhu v každém směru, nově zde budou dva pruhy v obou směrech a tramvajová trať bude přeložena částečně do tunelu.