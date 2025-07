Rallye Bohemia v cíli: Vyhrál Wagner, šampionát vede Mareš

Druhý den soutěže bylo na programu pět rychlostních zkoušek. Dva průjezdy erzetou Kvítkovice a dva úsekem Radostín, který byl s 22,74 kilometry nejdelším měřeným testem soutěže. Rallye zakončil průjezd centrem Mladé Boleslavi. Celkově to představovalo 74,30 kilometrů.

Sázka na déšť vyšla

Po sobotní části soutěže začínal na prvním místě Rakušan Simon Wagner. “Dopoledne jsme měli obuté mokré pneumatiky, ale na první erzetě bylo suché, pneumatiky dostaly dost zabrat. Vysvobození přišlo osm minut před startem další erzety, kdy začalo pršet. Erzeta byla těžká, bylo hodně snadné přijít k defektu,” komentoval situace rakouský pilot. První místo uhájil až do cíle. “Celkově to byla hodně zrádná rallye a řada soupeřů se nevyvarovala chybám. Musím pochválit navigátorku a společně jsme podali konzistentní výkon a už se těším na další soutěž,” dodal Wagner, který po výhře na Rallye Šumava přidal druhý triumf.

Po druhém místě na Šumavě, třetím v Českém Krumlově a dalších dvou druhých místech v Hustopečích a na Rallye Bohemia, se Filip Mareš dostal na pozici lídra v domácím mistrovství. V sobotu se po defektu levé přední pneumatiky propadl z prvního na šesté místo. V neděli vyhrál dva měřené úseky a když se k tomu přidaly technické trable jeho sdoupeřů, bylo z toho druhé místo v cíli. “Na jedné erzetě nám na GPS svítila kontrolka o nehodě, tak jsme čekali co bude a nechali tam drahocenné sekundy. Navíc nás to vyhodilo z rytmu. Defekty, které potkaly nás nebo naše soupeře přicházejí, protože se jede rychle o každý zlomek sekundy,” uvedl Mareš.

Úřadující mistr republiky Dominik Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) zkoušel útočit na třetí výhru v řadě na Rallye Bohemia. S třetím místem v cíli byl nakonec spokojený. “První průjezd Radostínem by se dal označit za výsledkové Waterloo. Voda a bláto, kam se podíváte. Vyhnuly se nám defekty, ne však chyby. Část zkoušky jsem jel za Kopeckým. Zodpovědně mě pustil před sebe, ale netrvalo dlouho a přetočil jsem se na mokrých bkostkách. V ten okamžik mě Honza předjel zpátky. Celkově se nám podařilo urvat dobrý výsledek,” prohlásiů v cíi Stříteský.

Hlasy z cílové rampy

Ján Kundlák (Škoda Fabia RS Rally2): “Ráno na suchu jsme se parádně svezli, ale na Radostíně to bylo na mokru mnohem horší. Na jednom místě mi to hodně uklouzlo a šli jsme po zadku ven. Naštěstí to odnesl jenom zadní nárazník a možná trochu geometrie. Ovšem na ten velký strom, který byl blízko, bych nejraději zapomenul.”

Erik Cais (Hyundai i20 N Rally2): “Asi na sedmém kilometru desáté zkoušky jsem na pětku zatočil příliš brzo do zatáčky a trefil anticut (zábranu), což v danou chvíli pneumatiku úplně rozpáralo. Vyměnili jsme kolo a ještě čekali, zda někdo nepojede, abychom nepřekáželi rychlejším soupeřům. Rallye byla hodně nekompromisní, ale nebyli jsme sami, kdo měl problémy.”

Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2): “Byla to moje chyba. Trefil jsem levým předním kolem anticut, který byl možná trochu natočený, ale guma byla okamžitě prázdná. Ujeli jsme na tom asi dva kilometry z kopce a pak vyměnili kolo. Pustili jsme před sebe Dominika Stříteského, ale on byl v Hodkovicích dlouhý a my se dosatli zase před něj. Dívali jsme se do zrcátek, jak jel zas námi, ale myslím, že jsme ho nijak nezdrželi. Byla to jedna z nejtěžších Bohemek, které jsem zažil. Trochu jsme se posunuli, ale šesté místo je zklamání.”

Konečné pořadí (po RZ13 z RZ13)

1. Wagner, Ostlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 1:29:56,7; 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +29,2; 3. Stříteský, Kučera (Škoda Fabia RS Rally2) +36,0; 4. Kundlák, Baran (Slov./Škoda Fabia RS Rally2) +1:44,7; 5. Cvrček, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +2:11,1; 6. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) +2:13,8; 7. Pech, Uhel (Citroën C3 Rally2) +2:37,7; 8. Březík, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) +3:08,4; 9. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) +3:25,5; 10. Štajf, Tichý (Škoda Fabia RS Rally2) +4:01,5; 11. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +4:14,9; 12. Semerád, Persein (Ford Fiesta WRC) +4:28,6; 13. Sýkora, Palivec (Škoda Fabia R5) +5:19,4; 14. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +5:48,7; 15. Tomek, Baďura (Škoda Fabia Rally evo) +6:05,1; 16. Firla, Řiháková (Škoda Fabia R5) +6:31,5; 17. Nešetřil, Černoch (Škoda Fabia RS Rally2) +6:53,5; 18. Gropengiess, Kieferová (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +7:02,0; 19. Jírovec, Jindra (Toyota GR Yaris Rally2) +9:02,5; 20. Savruk, Zalabák (Škoda Fabia R5) +10:15,1. Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 4 ze 6 soutěžích):

1. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 176 bodů; 2. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 175; 3. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 164; 4. Cais (Hyundai i20N Rally2) 135; 5. Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) 100; 6. Kundlák (Slov./Škoda Fabia R5) 100; 7. Březík (Škoda Fabia RS Rally2) 97; 8. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 76; 9. Pech (Citroën C3 Rally2) 65; 10. Kohn (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 53; 11. Jirásek (Škoda Fabia R5) 32; 12. Novotný (Škoda Fabia R5) 18; 13. Trojan (Škoda Fabia R5) 12; 14. Trněný (Škoda Fabia RS Rally2) 11; 15. Štajf (Škoda Fabia RS Rally2) 11; 16. Jírovec (Toyota GR Yaris Rally2) 7; 17. Soldát (Škoda Fabia R5) 6; 18. Kopáček (Ford Fiesta Rally2) 5; 19. Semerád (Ford Fiesta WRC) 4; 20. Sýkora (Škoda Fabia R5) 3; 21. Ševčík (Škoda Fabia R5) 3; 22. Hanák (Škoda Fabia RS Rally2) 1; 23. Tomek (Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Výsledky jsou neoficiální.