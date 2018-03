Audi poodhaluje E-Tron GT, čistokrevného konkurenta Modelu S!

Na stánku čtyř kruhů jsme během ženevského autosalonu mohli zahlédnout elektrické SUV e-tron, které má velmi blízko sériové podobě. Samozřejmě to ale není jediný elektromobil, který značka pro příští roky chystá. Do roku 2025 plánuje představit dvacítku elektrifikovaných modelů a nyní se dozvídáme o dalším z nich. Je to E-Tron GT, plnohodnotný konkurent Modelu S

O chystané novince padla zmínka během výroční tiskové konference v Ingolstadtu, automobilka slibuje vysoce dynamický vůz, jenž má představovat budoucí směr výkonnostní divize Audi.

Společnost zatím ukázala první skicu, na které můžeme vidět nízké čtyřdveřové kupé s obrovskými koly a výrazně tvarovaným předním nárazníkem. Interiér zatím zůstává zahalen tajemstvím, ale dá se předpokládat, že dostane Audi Virtual Cockpit a celou řadu funkcí a asistentů po vzoru vlajkové lodi A8.

Lídr značky Rupert Stadler se během konference rozhovořil i o dalších tématech. Připomněl koncernovou spolupráci s Porsche na platformě J1 pro elektromobily, ale i fakt, že každé další nové Audi bude nabízeno minimálně jako mild-hybrid.

Kromě toho se čtyři kruhy ve velkém soustředí na Čínu. V budoucnu chce Audi tamním zákazníkům nabídnout desítku nových variant SUV – sedm z nich bude vznikat přímo tam, čtyři provedení dostanou elektrický pohon. Není divu, že se Audi v Číně soustředí zejména na tento segment. V loňském roce tvořila kategorie sportovně-užitkových vozů polovinu všech prodejů značky v zemi.