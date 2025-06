Mototest Piaggio MP3 Sport 310: Pevně ve třech stopách

Pokud máte jen „béčkové“ oprávnění a chcete řídit i svižnější motorky než jen stopětadvacítky, můžete sáhnout po nějakém tom tříkolovém skútru. Legislativa to umožňuje a dvojice předních kol zajišťuje větší stabilitu. Radíme ale začít s nějakým menším objemem a nesahat rovnou po silných, rychlých a těžkých pětistovkách. Na rozjezd by se tak mohlo hodit například nové Piaggio MP3 310. Proč zrovna tento italský stroj? Protože to bylo právě Piaggio, které první tříkolový skútr zařadilo v roce 2006 do výrobního programu, a v současnosti nabízí tři modely. Větší 400 a 530 se v aktuálním provedení ukázaly před třemi lety a nyní přišla řada na přepracování nejmenší tříkolky.

Svalnatý výraz

Třetí generace MP3 310 od svých větších sourozenců převzala sportovnější a dynamičtější vzhled. Přední část byla kompletně přepracována. Je nyní širší, takže lépe ochrání jezdce a díky diodové technologii má kompaktnější světla. Uprostřed štítu je menší sportovnější vzduchový vstup charakterizovaný trojrozměrnou voštinovou mřížkou. Pod nimi se nachází vertikální spoiler, který je protažený ještě blíž k zemi. Má i praktický význam při obtékání vzduchu. V kombinaci se zcela novými bočními deflektory zajišťuje lepší stabilitu a přispívá k vyšší maximální rychlosti. Nový je také čelní štít, jehož tvar je navržen tak, aby zaručoval maximální ochranu při zachování kompaktních rozměrů.

Testované provedení Sport se od základního odlišuje černým lakováním na přídi a modrými segmenty na předních kolech. Odvážná přední část je v kontrastu se štíhlou aerodynamickou zádí, která elegantně integruje pohodlné madlo pro spolujezdce a končí moderním LED zadním světlometem. Celkově skútr povyrostl o 35 mm na celkovou délku 2035 mm.

Bohatší výbava

Nový je také přístrojový panel. Předchozí ručičkové budíky nahradil dobře čitelný 5" LCD displej, který zobrazuje všechny potřebné informace. S tím se samozřejmě změnilo i rozmístění tlačítek na rukojetích – na pravé straně přibylo MODE pro listování v palubním počítači. Praktickým prvkem je odkládací uzavíratelná schránka nad přístrojovou deskou s USB vstupem, kde lze například dobíjet mobily. Novinkou je také bezklíčkový systém zapalování. Stačí mít klíček v kapse, a můžete nastartovat, otvírat sedlo, palivovou nádrž nebo uzamknout řízení.

Sedlo by mělo mít novou pěnovou výplň, ale rozdíl jsme nezaznamenali. Je dobře tvarované, pohodlné a díky prohlubni poskytuje řidiči dostatečnou bederní oporu. Úložný prostor pod ním pojme dvě otevřené přilby, ale jen jednu integrální. Ergonomie řídítek, sedla a stupaček je téměř dokonalá a jezdec sedí uvolněně a vzpřímeně s rukama v přirozené poloze.

V nižším pásmu

Nový motor nevznikl na „zelené louce“, ale úpravou předchozího čtyřtaktního agregátu. Jednoválec má vyšší zdvih, takže jeho objem stoupl z 278 cm³ na 310 cm³. Výkon se zvětšil jen o 0,4 na 19,4 kW a točivý moment povyrostl z 26,1 na 27,3 Nm a je dostupný již při 6000 min-1.

Žádný výrazný posun to není, ale o to víc se změnila charakteristika agregátu. Už není tak točivý a disponuje větší silou odspodu. Je to znát při rozjezdech, kde se piaggio z místa odpíchne podstatně hbitěji. Připadá nám, že ani variátor tolik neprokluzuje. Více síly a vylepšení na aerodynamice kapotáže se projevily i na maximální rychlosti stroje. Nyní s MP3 310 můžete upalovat až 129 km/h, předchozí třístovka oficiálně zvládla 120 km/h a mnohem více bylo cítit zatížení spolujezdcem při jízdě ve dvou.

Přepracování skříně klikové hřídele se podle výrobce kladně odrazilo v nižším třetím. Tím samozřejmě klesla i spotřeba paliva, v tomto případě prý o decilitr. My jsme jezdili za 3,3 l/100 km, což je na tak velký a hlavně 230 kg těžký stroj pěkné číslo.

Odstranění dekompresoru a použití silnějšího startéru spolu s odlehčeným pohonným hřídelem zajišťují rychlejší a tišší start. Vyšší zdvih se projevuje na znatelnějších vibracích jednoválce jen při stání na volnoběh. Za jízdy je nyní naopak motor kultivovanější a tišší.

Trochu jiné

Specifikem tříkolek je naklápěcí mechanismus předního dvoukola. U piaggia je tvořen čtyřmi hliníkovými rameny spojenými čtyřmi čepy, které jsou pevně připojeny k centrální ose, a dvěma bočními osami připojenými k ramenům pomocí čepů a ložisek. Uvnitř bočních os rotuje řídicí trubka pro pravou i levou stranu ve stylu klasického jednoručního zavěšení. Tlačítkem na pravé rukojeti lze zablokovat náklon. Například při příjezdu ke křižovatce umí tříkolka zůstat stát vzpřímeně, takže vůbec nemusíte dávat nohy na zem. Lze takhle bez použití stojanu i parkovat.

Jízda s tříkolkou je trochu specifická. Dvojice předních kol má mnohem lepší adhezi a nehrozí, že by předek uklouzl. Jen se člověk nesmí bát to do zatáčky normálně položit. Ve vyšším tempu se 310 nevlní a výborně drží přímou stopu i při dálniční rychlosti 130 km/h, což předchozí 300 dělalo menší problémy. A také už není tolik znát, že jedním kolem trefíte kanál a druhé jede po vozovce.

Hmotnost celého mechanismu je ale znát. Při proplétání kolonami a úzkými městskými uličkami není tříkolka tak hbitá jako stejně velké normální skútry. Na druhou stranu se na ní cítíme mnohem jistěji, což je výrazný bonus. A fajn je také cena startující na 199.900 Kč.

Plusy

Skvělý posez a ochrana jezdce

Jízdní stabilita

Slušná dynamika

Nízká spotřeba paliva

Minusy

Vyšší hmotnost motorky

Méně hbitá v hustém provozu

Technické údaje Piaggio MP Sport 310 Motor čtyřtaktní čtyřventilový jednoválec Chlazení vodou Zdvihový objem (cm3) 310 Vrtání x zdvih (mm) 75 x 70,1 Výkon (kW/min-1) 19,4/7500 Točivý moment (Nm/min-1) 27,3/6000 Převodovka bezstupňová CVT Sekundární převod přímý Startování elektrické Brzda přední dva kotouče 258 mm s ABS Brzda zadní jeden kotouč 240 mm Pneumatiky P a Z 110/70 R13 a 140/60 R14 Rozvor (mm) 1455 Výška sedla (mm) 790 Pohotovostní hmotnost (kg) 230 Objem nádrže (l) 11 Spotřeba (l/100 km) 3,1 Základní cena 199 900 Kč Cena verze Sport 215 900 Kč

Zdroj: Svět motorů, video: Piaggio