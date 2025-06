Český vozový park se propadá. Některé majitele i drobná porucha zruinuje

V loňském roce přesáhlo průměrné stáří českého vozového parku 16 let (aktuálně 16,2 roku). Mnozí nad tím možná mávnou rukou, ale skutečná pozice České republiky vychází na povrch ve srovnání s našimi východními sousedy. A bilance vůbec není povzbudivá.

Ve skutečnosti jezdí mladšími vozy i v Rumunsku, kde je průměrné stáří vozů 15,5 roku. Slováci dosahují průměru 15,1 a Maďaři rovných 15 let. Těžko říct, jestli je možné jásat nad tím, že jsme před Srby, kteří jezdí v průměru sedmnáctiletými auty. Takové výsledky přinesl průzkum skupiny čerpacích stanic MOL, který probíhal v šesti zemích střední a východní Evropy.

Přehlížení reálného zastarávání vozů je obecným trendem. Více než polovina Maďarů (54 %) považuje svá auta za moderní, ačkoliv 62 % z nich jezdí ve více než deset let starém voze.Každý desátý respondent ale uvedl, že si v současné době nemůže dovolit ani drobnou opravu svého vozu. Je pak otázkou, v jakém reálném stavu provozované vozy jsou a s jakými závadami jezdí.

Ekonomickou úroveň států dále definuje fakt, že necelá polovina majitelů ani neplánuje svůj vůz vyměnit v následujících pěti letech, bez ohledu na jeho stáří. Ti, kteří si to mohou dovolit, se snaží svá auta udržet co nejlépe v rámci preventivního servisu. Prémiová paliva pravidelně tankuje 46 % dotázaných. Šedesát procent respondentů věří, že mají pro jejich auto pozitivní přínos.

Češi nahlížejí na svá auta podobně, ale alespoň 38 % z nich plánuje výměnu za novější v horizontu tří let. Pochválit se můžeme za příkladnou péči. Olej pravidelně mění 93 % respondentů, 90 % z nich využívá nemrznoucí směsi a kontroluje stav provozních kapalin.

Když se vrátíme k ojetinám, z dat společnosti Cebia vyplývá, že se loni u nás prodalo přibližně 655.000 ojetých vozů, meziročně o 2,4 % více. Průměrná cena přitom činila 284.000 Kč. Průměrné stáří aut na sekundárním trhu činilo 9,6 roku, přičemž dovezená auta měla průměrně 11 let.

Podle statistik SDA za rok 2024 se nejvíce prodá ojetých vozů Škoda starších 15 let. Hned za nimi jsou značky Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz. V kategorii do deseti let zůstávají první dvě příčky stejné, na třetím místě je Ford. Stejné je to i u aut do pěti let stáří, kde je na třetí pozici pro změnu BMW.

Volkswagen: Stará reklama Golf • Zdroj: Volkswagen

Zdroj: Cebia, Mol, SDA, video: Volkswagen