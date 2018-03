Renault EZ-GO: Stříbřitá robotická divná věc na kolech

Všechno má svoje pro a proti. Velké metropolesvěta byly přecpány auty už před půlstoletím a dnes je to mnohem horší. To samozřejmě píšu jako automobilový fanoušek, ale také coby šotouš, který k dopravě po Matičce Stověžaté neváhá využít poměrně slušně propracovaného systému hromadné dopravy. A Praha ještě není tak velká... Třeba oproti Paříži se všemi dalšími městy v metropolitní oblasti včetně Boulogne-Billancourt, kde má hlavní sídlo... jistě, automobilka Renault.

Ta se o kousek dál na východ, v ženevském Palexpu chlubí kromě jiného i konceptem EZ-GO. Stříbřitý robot na čtyřech kolech ve tvaru trapézy zaujme jedinými vzhůru výsuvnými širokými dveřmi v přídi. Také spodní část se vyklápí pro snadnější přístup dovnitř. Nemá žádnou kapotu, nepotřebuje ji. Na bocích další, kupříkladu posuvné dveře nehledejme.

Jako v tramvaji

Čtveřice pasažérů sedí naproti sobě na lavicích se samostatnými opěradly a v zadním rohu na ně navazuje pohovka pro další dvojici, takže místa vytvoří půlkruh tvaru písmene U. Cestující si mohou všichni v klidu povídat.se cítí trochu jako v tramvaji či autobusu (madla na krajích nechybějí), případně u stolu v restauraci, jen ten samotný schází. Konvenční uspořádání interiéru tedy vzalo zasvé. Je to logické. Dovnitř lze nastoupit s velkým kufrem na kolečkách, vejde se sem maminka s kočárkem, vozíčkář i osoba s berlemi. Podlaha je dřevěná, drobná zavazadla patří na poličky a jdou přepásat. Chcete se rozjet? Stačí stisknout tlačítko.

EZ-GO je předobrazem vozidla. Prostě budete potřebovat někam zavézt, tak si jej dopředu rezervujete kupříkladu z mobilní aplikace a ono dorazí samo na určené místo v danou hodinu. Sny spisovatelů sci-fi se začínají naplňovat. Taková kombinace veřejné a individuální dopravy ale smysl má, navíc může být v provozu 24 hodin denně sedm dní v týdnu, což u MHD jaksi úplně nefunguje. A pokud jde člověk na koncert – a upřímně – chce se bavit a napít alkoholu, je tohle možnost, jak se dostat v noci v pořádku domů. Nebo se prostě při řízení nechce stresovat – a popojíždění v městských kolonách stresující je. Při cestě si navíc může vyřídit pracovní záležitosti, hrát hry, komunikovat s kamarády, poslouchat hudbu a není třeba sledovat provoz. Přátelům, kteří přijedou na návštěvu, je jednoduché ukázat místní pamětihodnosti, nebo když člověk jede někam vlakem, EZ-GO si předempřímo na nádraží.

Jede sám

Bez palubní wi-fi by to samozřejmě nešlo, smartphony si cestující mohou dobít indukčně. V přední části interiéru je umístěn výsuvný širokoúhlý dotykový panel, který zobrazuje veškeré potřebné informace. Při prohlídce města se tak nikdo nemusí obtěžovat s výkladem, snad jen s výjimkou skutečných historiků, kteří znají i. Případná rezervace vstupenek do muzeí je pochopitelně otázkou několika ťuknutí. Nase ale zájemce o svezení, když si EZ-GO přivolá, může setkat i s neznámými lidmi, kteří mají ten den stejné cíle... Všechny nadchne famózní výhled ven díky bohatému prosklení včetně boků a střechy. Ta se zvládne sama ztmavit, pokud je venku příliš mnoho světla.

Existují obavy z nefunkční elektroniky, radarů a kamer, hackerského útoku na elektronické systémy vozidla. A není vyřešena legislativa, kdo bude odpovědný za případnou nehodu, kdyžnikdo neřídí a ani nemůže. Co když bude uvnitř osoba, která vůbec nemá? EZ-GO ale odpovědi na tyto otázky už alespoň částečně má. Splňuje autonomní jízdní schopnosti na úrovni 4 dle SAE International. Hlídá tedy vzdálenosti od ostatních vozidel vpředu, mění jízdní pruhy dle potřeby a je schopen se otočit na křižovatce. V případě jakékoli nebezpečné situace se z ní dostane buď sám, nebo díky propojení s monitorovacím centrem. Diodové proužky v přídi (bílé) a zádi /červené) navíc dávají okolí včetně chodců a cyklistů najevo, co se zrovna chystá dělat a kam má namířeno.

Elektromotor a 4Control

Renault jej v tuhle chvíli chápe jako doplněk automobilů v osobním vlastnictví i autobusů, tramvají a podzemní dráhy. Mohou jej provozovat privátní firmy i veřejné organizace, třeba obce a města. Osobní vlastnictví tu jaksi postrádá smysl. Proč ne? I hladké tvary auta mají svou funkci. Také mezery mezi koly a blatníky jsou minimální, takže sesnadno udržuje v čistotě i zvenčí.

Emise elektromobilů nejsou nulové, jak nám automobilky léta podsouvají, jenže k tomuhle druhu vozidla se konvenční spalovací agregát tak nějak nehodí. Pohonná jednotka se nachází na zadní nápravě, baterie, které se dobíjejí indukčně, pak pod podlahou. EZ-GO je ovšem navíc vybaven systémem 4Control, tedy otáčením všech kol, takže vyniká mrštností. Ta se náramně hodí. Podvozek je aktivní, když zastaví, sníží se vozidlo o několik centimetrů, při pohybu se naopak zase zvedne. Snímače, radary a kamery jsou seskupeny do jednoho celku v zadní části střechy spolu se svislým brzdovým světlem. Maximální rychlost má omezenou na 50 km/h, aby nepřekročil ve městech povolený limit.

Nic pro petrolheady a navíc stále neexistuje infrastruktura, indukční dobíječky například na parkovištích velkých nákupních center nemáme a nikdo do nich nechce investovat. Chybí i klasické stojany. Elektromobily jsou dotované státy coby, což je mnohým trnem v oku. Ale vývoj už pokročil tak daleko, že takový systém dopravy se může v několika příštích letech skutečně objevit v praxi. Modulární platforma, na které je EZ-GO postaven, umožňuje další využití a také jej dosáhne, protože se díváme na prvního člena rodiny konceptů, další přijdou ještě během letošního roku.