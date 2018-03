Škoda Vision X naživo: Zelený koncept oslní na první pohled

Největším lákadlem bude na stánku automobilky Škoda jednoznačně studie Vision X. Nepřehlédnete ji, má zářivě zelený lak, který na světle přechází do žluté. Automobilka mu říká FlexGreen a má 19 vrstev. Na sériovém autě ho tedy neuvidíme, podobný odstín by ale barevnou paletu budoucího modelu obohatit mohl. Naživo vypadá studie úchvatně, ostatně, podívejte se na video. To však ani zdaleka nedokáže zprostředkovat světelné efekty broušeného křišťálu.

Design exteriéru do značné míry napovídá, jak bude nejmenší SUV značky vypadat. Studii samozřejmě zdobí řada prvků, které jsou výsadou konceptů, ale základní rysy auta z toho sami jistě dokážete vyčíst. A ty už se moc měnit nebudou. Koncept oslní nejen výsuvnými klikami či masivními chromovanými prvky, ale třeba dronem umístěným v zavazadlovém prostoru. Zcela nový designový jazyk představuje interiér. Tomu dominuje široká palubní deska s volně stojícím displejem doplněná o osvětlené prvky, jak jinak, než z broušeného křišťálu.

Unikátní je hybridní pohon, Vision X totiž kombinuje zážehový čtyřválec 1.5 G-TEC o výkonu 96 kW a 250 Nm, který je upraven pro spalování stlačeného zemního plynu. Pohon zadních kol obstarává elektromotor o výkonu 20 kW a točivém momentu 70 Nm, který pomáhá hlavně při rozjezdu. Tím, že zadní kola nejsou nijak mechanicky spojena s předními znamená, že Vision X umí být předokolka, zadokolka či čtyřkolka při zapojení obou pohonů.

Sériový model, který bude technicky spřízněný se Seatem Arona či Volkswagenem T-Roc , by se měl představit v průběhu příštího roku. Dostane platformu MQB a pohon předních kol tak, jak je v této kategorii obvyklé.