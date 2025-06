Rychlé nabíjení a milionová záruka: Elektrický pick-up Musso je už na cestě k nám

SsangYong si v Česku našel oblibu mezi zájemci o levná spalovací SUV, ambice má ale vyšší. V Koreji se už prodává jeho třetí elektrický model, který také vypadá zatím nejzajímavěji. Potvrzen je už export do Evropy, kde půjde o jeden z prvních elektrických pick-upů.

Automobilka KGM, dříve SsangYong, je nezávislá a stále velmi malá, plány má ale veliké. Krom nových SUV chystá také pick-upy, které budou spadat do modelové řady Musso. Ta se datuje do roku 1993, kdy SsangYong uvedl rámové SUV s technikou Mercedesu, a o deset let později vznikla také jeho pick-up varianta. Od roku 2018 toto jméno nosí rámový pick-up, který techniku sdílí s off-roadem Rexton.

V Jižní Koreji je už v prodeji také elektrické Musso EV. Tentokrát jde o auto se samonosnou karoserií, které základ sdílí s modely Torres a Actyon. První korejský elektrický pick-up má 5160 mm na délku, pětimístnou kabinu a na výběr je ze dvou variant. Základ s pohonem předních kol má výkon 152 kW, čtyřkolka přidává motor vzadu a celkový výkon je 304 kW. Baterie LFP od automobilky BYD má kapacitu 80,6 kWh a maximální dojezd předokolky je 401 km.

KGM Musso EV • Zdroj: KGM

Maximální dobíjecí výkon je 200 kW. Do 80 % se akumulátor dobije za 24 minut, což je na 400V vůz s takto velkou baterií velmi dobrý výsledek. Má také funkci V2L, tedy napájení spotřebičů z trakční baterie. Auto může tahat přívěsy až do hmotnosti 1,8 tuny a nosnost je 500 kg. KGM jej také prezentuje se spoustou doplňků a nástaveb, včetně stanu na střechu či nosičů na kola do korby.

Na domácím trhu auto začíná na ceně v přepočtu 756.000 Kč, za čtyřkolku je příplatek asi 40.000 Kč. KGM se na korejském webu také chlubí zárukou 5 let/100.000 km na celé auto, ale zejména 10 let/1.000.000 kilometrů na baterii. A krom toho nabízí kompenzaci ve výši až 7,8 milionu korun v případě požáru vzniklého z trakční baterie vozu.

V Koreji byl o produkt nejmenší tamní automobilky zájem a během prvních dvou týdnů získala přes 3200 objednávek. Letos v březnu se novinky prodalo 526 kusů, v dubnu 719 kusů a v květnu už 1.167 kusů, což z ní dělá nejprodávanější model KGM na domácím trhu. Teď přišel čas na expanzi do zahraničí, přičemž první kusy elektrického modelu Musso jsou už na cestě do Evropy.

Celkem 983 vozidel KGM, z čehož 184 jsou elektrická Mussa a 799 hybridní Torresy, se nalodila na ro-ro loď Asian Trust 12. června. Jeden kus Musso EV mimochodem na palubu zavezl šéf KGM Kwak Jae-Seon, podle kterého jsou elektrifikované novinky hnací silou značky a mají pomoci expanzi v zahraničí. Loď míří do Evropy a zmíněny jsou vedle Německa i Španělsko, Norsko a Maďarsko, kde sídlí i dovozce pro český trh. Od místního zastoupení máme potvrzené, že minimálně hybridní Torresy se zde opravdu koncem léta objeví, s Mussem se počítá na čtvrté čtvrtletí roku.

Na českém trhu bude hlavní konkurencí elektrického modelu Musso čínská Riddara se samonosnou karoserií, která začíná na ceně 1.203.950 Kč s DPH za model RD5 a 1.566.950 Kč s DPH za model RD6. Kdo má zájem o samonosný pick-up, kterých je v Evropě vskutku málo, ale nechce elektrický pohon, bude mít také šanci. Musso se totiž dočká i spalovací verze, která bude pravděpodobně využívat stejnou techniku jako u nás již prodávaný Torres nebo Actyon. Dostat by se tedy mohlo i na hybridní verzi, která kombinuje známou patnáctistovku s elektromotorem v převodovce. Kombinovaný výkon je 130 kW, baterie má kapacitu 1,83 kWh a KGM u modelu Torres slibuje spotřebu kolem 6,5 l/100 km.

Zdroj: KGM, zdroj foto: KGM, zdroj videa: KGM