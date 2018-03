Zenvo TSR-S: Závoďák s obřím křídlem může legálně na silnici

Zenvo má za sebou necelých 11 let existence, firmu s plným názvem Zenvo Automotive A/S založil Troels Vollertsen 1. července 2007. Nám geograficky nejbližší severská země rozhodně není automobilovou velmocí, pochází z ní sice pár velmi známých závodníků, ale to je tak vše. Manufaktuře exotických supersportů z městečka Præstø se však daří, spolupracuje mimochodem se švýcarským týmem Rebellion Racing, takže je vlastně v Ženevě tak trochu domácí. A jede dál - a pěkně rychle!

Její novinka se jmenuje TSR-S a byla postupně odhalována od letošního ledna. Patří tedy do řady TS (Twin Supercharged), což jasně říká, že její motor je přeplňován dvojicí dmychadel. Mechanicky, kompresory. Navíc jde o silniční specifikaci závodního modelu TSR, proto dodatečnév označení. A dvoudveřová bestie s karbonovou karoserií samozřejmě pojme pilota a sličnou spolujezdkyni, která se nebojí jezdit rychle, není jen jednomístná... Na svět a silnici se dívás diodami, které obsahují i denní světla.

Oproti předchozím modelům se základ nezměnil, ale patřičná pozornost byla věnována aerodynamice přepracováním spoilerů i difuzoru. Novinkou je vskutku obří zadní křídlo, které zvládne za jízdy podélnou rotaci, tudíž může fungovat jako vzduchová brzda a díky vytvořenému přítlaku (generuje ho třikrát víc než model ST1 ) stabilizovat auto v zatáčkách. Na běžné silnici v legálních rychlostech tahle funkce není zrovna využitelná, ale na okruhu přijde vhod. TSR-S pomáhají navíc lapač vzduchu a střeše podobný prototypům LMP1, aktivní zadní diferenciál i pokročilá kontrola trakce.

Vidlicový osmiválec 5,8 l z vlastního vývoje se sekvenčním vstřikováním a výše zmíněnýmse nachází před zadní nápravou a dává 878 kW (1194 koní) v 8500 otáčkách, což zrovna není málo. Sedmistupňová převodovka má řazení páčkami pod volantem, standardní silniční mód a brutální závodní. O tom, že je nejnovější zenvo rychlé jako blesk, nemůže být pochyb. Ke sprintu z klidu na stovku mu stačí 2,8 s, dvojnásobku pak dosáhne během 6,8 s. Působivé... Maximálku má bez provozních kapalin 1495 kg lehký supersport limitovanou na 325 km/h, Poměr rozložení hmotnosti na obě nápravy je 44:56 %. Musí taky bezpečně zastavit, k čemuž mu dopomáhají karbon-keramické kotouče s šestipístkovými třmeny a průměry 395/380 mm. Ty vyčnívají zpoza kovaných litých kol, vpředu dvacetipalcových, vzadu o palec větších, obutých do pneumatik Michelin Pilot Sport Cup 2 rozměrů 245/35, respektive 325/30.

Společnost však tvrdí, že se i na veřejných silnicích dá celkem snadno ovládat. K tomu přispívají tři jízdní módy. V prvnímmá motor522 kW,režim dodává pořádnou sílu, přes 1100 N.m zadním kolům (TSR-S postrádá pohon obou náprav), ale zároveň zde pomáhá všechna dostupná elektronika, posledníje vhodný opravdu spíše na okruh, tady disponuje pilot pod plynovým pedálem skutečně plným výkonem. V pohybu mimo závodní tratě ale pomůže i nastavitelná světlost: ze supernízkých 95 na 145 mm. U zenv je zajímavé to, že konstrukce podvozku s rozvorem 2906 mm nevyužívá drahé uhlíkové kompozity, nýbrž klasickou ocel a hliník včetně pomocných rámů. TSR-S je 4815 mm dlouhé, bez zrcátek 2038 mm široké a 1198 mm vysoké, či spíše nízké.

Závodní původ prozrazuje naprosto minimalistický kokpit: žádné audio, navigace, klimatizace, chybí i airbagy. Pokud zákazník něco z toho bude chtít, připlatí si. Obě karbonové látkové sedačky se nastavují manuálně a mohou dostat šestibodové pásy. Palubní desku částečně pokrývá Alcantara, aby se uhlíková vlákna neodrážela v čelním skle. Grafika přístrojů je sice moderní, ale schválně připomíná 80. léta.

Má vzniknout pouze pět kusů, samozřejmě ručně. Exkluzivita je tak zaručena, ne že by o ní mohlo být pochyb, zenvo rozhodně nepotkáte na každém rohu ani v zemi jeho vzniku...