Barum Rally Zlín po 1. dnu: Lukjaňuk zatím vede

Nejvýraznějï se do děje sobotního dne soutěže zapsal Jan Kopecký z továrního týmu Škoda Motorsport. S vozem Fabia R5 vyhrál pět z rychlostních zkoušek z devíti, ale současně také třikrát prorazil michelinku svého vozu. V součtu zlínských nálezů a ztrát tak nemá téměř minutovou převahu, ale manko 16,8 sekundy na lídra rallye.

Pokud by se ve Zlíně podepisovala poslední víkend v srpnu nějaká petice, tak by to bylo zcela jasně proti tomu, aby se letošní ročník nejslavnější domácí soutěže obešla bez vodních přívalů. Ve startovním poli čítajícím sto dvacet posádek, byste asi na prstech jedné ruky napočítaly ty dvojice, které preferovaly, aby v průběhu soutěže zapršelo.

Do Zlína přijela hvězda

Mezi jezdce, co si přáli suché tratě, patřil také španělský jezdec světové extratřídy Daniel Sordó, který startoval poprvé v kariéře s vozem Hyundai i20 R5. „Pořád si zvykám, protože přesednout ze speciálu WRC do auta typu R5 není snadné. Je tady jiný výkon motoru, agregát má jiný nástup do otáček a jejich rozsah využití je jiný než ve WRC. Odlišně fungují tlumiče a díky chybějícím aerodynamickým prvkům je vůz v zadní části neklidný. Zdejší tratě jsou navíc hodně uskákané a rozbité, zejména v lese. Složité je, že se často mění kvalita asfaltu a během dvou tréninkových průjezdů se dá těžko napsat úplně přesný rozpis. Raději bych si jízdu užil více na suchu, než na mokrém povrchu, který může v lesních úsecích hodně zrádný,“ říkal Španěl před startem.

Pětatřicetiletý Sordó má za sebou 158 startů v mistrovství světa: Jeden vyhrál, ale celkem po 44 z nich stál na stupních vítězů. V MS vyhrál celkem 179 rychlostních zkoušek. Jeho největšími úspěchy jsou celkově třetí místa ve světovém šampionátu 2008 a 2009 (tehdy s Citroënem). Od roku 2014 je členem továrního týmu Hyundai. Při startu na světové soutěži v Německu, týden před Barumkou, jezdil dokonce druhý. Poslední den ovšem po malém „výletu“ do vinice poškodil čelní sklo a rozbil chladič. Aktuálně je v MS na šestém místě. „Pro Barumku je vyznamenáním, že zde startuje jezdec takového formátu. Jen více takových,“ říkal na adresu Sordá český pilot Jan Kopecký.

Nezaprší a nezaprší

V sobotu dopoledne byla na Zlínsku i Vsetínsku zataženo a z nebe padala v tu chvíli tolik nenáviděná voda. Nebylo jí moc, ale stačila na to, aby potrápila soutěžící posádky. Takřka neustálé pohledy k obloze a krčení ramen, takové byly reakce jezdců, když jste se zeptali, jaké pneumatiky zvolí na úvodní sekci rychlostních zkoušek. Koho by taková absurdita ještě před pár dny v nekončících vedrech napadla.

Na asfaltech, mnohdy rozbitých, v nánosech bláta a na zrádných úsecích v lesích ovšem číhaly pasti. Jezdci v cíli jednotlivých měřených testů často naříkali v jednotném duchu:

„Je lepší jet pomaleji, je to šílené.“„Druhá polovina erzety byla jak na ledu.“„Strašně to klouže, museli jsme jet opatrně.“„Je to jak jízda na ledu.“„Hodně kluzké a nebezpečné.“

Stranou nářků nezůstal ani Daniel Sordó. Aktuálně šestý jezdec je ve Zlíně s vozem Hyundai i20 R5 zatím je na čtvrtém místě. „Místy mám pocit, že jedu na po ledových plotnách. Počasí takovým pocitům občas pomáhá. Strašně špatně se na tom brzdí a ovládá auto. Občas opravdu nevím, co s tím mám dělat,“ říkal Španěl, jenž v průběhu soboty dělal na rychlostních testech dvakrát hodiny a měl jeden defekt.

Když si guma nedá říci

Jak ve zlém pneumatikářském snu si musí poslední týden připadat česká rallyeová jednička Jan Kopecký. Startoval, stejně jako Sordó, týden před Barumkou v Německu, kde si přál neudělat defekt. Bohužel komprese na nerovném povrchu mu tam skřípla gumu o ráfek a byl z toho problém. Kopecký ovšem dokázal v Německu po stíhací jízdě vyhrát. Podařilo se mu to letos počtvrté v mistrovství světa hodnocení kategorie WRC 2 a vede světový šampionát.

V České republice ovládl posledních dvaadvacet soutěží, ve kterých od roku 2014 startoval. Jednou to bylo s vozem Škoda Fabia S2000 a následná další prvenství následovala s modelem R5. Od začátku července má jistý šestý domácí titul a na Barum rallye by rád letos vyhrál posedmé, což by byl ojedinělý rekord. Zatím mu chybí k naplnění této mety 16,8 sekundy, jež ztrácí na vedoucí Alexeje Lukjaňuka.

V průběhu sobotního dne udělal na RZ3 jeden defekt levého předního kola a na RZ6 měl dokonce průrazy obou pravých kol. „Kdyby nešlo o vítězství, tak mi to připadá legrační mít tři defekty během jednoho dne. Něco takového už hodně dlouho nepamatuji. Nemohl jsem v závěru soboty riskovat, protože už jsme neměli v autě už žádnou rezervu a bylo nutné se dostat k mechanikům do servisu. Neděle bude těžká, protože Alexej svůj náskok jen tak nevzdá,“ vysvětloval Kopecký. Nebyl to jediný problém, který v sobotu měl. Zpočátku ho zlobila satelitní navigace GPS umístěná ve voze. „Při větších nárazech auta začala hvízdat a rušila soustředění,“ dodal Kopecký. V polovině dne však po výměně GPS tento problém ustal.

Co se také stane

Ze 120 posádek, které nastoupily na start, jich dosud odstoupilo 35 a z toho patnáct vinou havárie. Ze hry je bohužel také jeden z velkých favoritů a nejlepších českých jezdců Václav Pech. Jeho Fordu Fiesta R5 totiž upadlo při průjezdu Vizovicemi pravé přední kolo při cestě na jednu ze sobotních rychlostních zkoušek. Na víně byl prasklý náboj kola. Poté, co musel plzeňský jezdec odstoupit před startem v Hustopečích vinou propáleného pístu motoru, se tak jedná o další smolný moment letošní sezony.

Závěrečný den soutěže čeká posádky letošní Barum Rally Zlín šest rychlostních zkoušek, po třech ve dvou průjezdech. Celkem se jedná o 93,5 kilometrů. Vítěz by měl být známý kolem půl čtvrté odpoledne, ovšem slavnostní vyhlášení čeká na zlínském Náměstí Míru od 16.58 hodin.

Průběžné pořadí 48. Barum Rally Zlín

Stav (po 9 z 15 rychlostních zkoušek): 1. Lukjaňuk, Arnautov (Rus./Ford Fiesta R5) 1:10:18,7; 2. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) +16,8; 3. Gryjazin, Fedorov (Rus./Škoda Fabia R5) +33,3; 4. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 R5) +50,5; 5. Jakeš, Machů (ČR/Škoda Fabia R5) +1:01,0; 6. Mareš, Hloušek (ČR/Škoda Fabia R5) +1:23,6; 7. Kreim, Christian (Něm./Škoda Fabia R5) +1:44,9; 8. Tarabus, Trunkát (ČR/Škoda Fabia R5) +1:55,2; 9. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia R5), +2:02,4; 10. Bruno a Huga Magalhaesové (Port./Škoda Fabia R5) +2:50,7; 11. Pellier, Combe (Fr./Peugeot 208 T16) +3:18,7; 12. Avcioglu, Kormaz (Tur./Škoda Fabia R5) +4:03,4; 13. Štajf, Horniaček (ČR, Slov./Škoda Fabia R5) +4:42,6; 14. Tlusťák, Vybíral (ČR/Škoda Fabia R5) +5:03,3; 15. Pospíšilík, Hovorka (ČR/Škoda Fabia R5) +5:42,4.

Zbývající program Barum Rally Zlín

Neděle – 8.43 RZ10 (13,72 km), 9.26 RZ11 (8,15), 10.14 RZ12 (24,88 km); 13.15 RZ13 (13,72 km), 13.58 RZ14 (8,15 km), 14.49 RZ15 (24,88 km).