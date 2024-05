Slavný DeLorean DMC-12 a Ford GT jsou zpět. V8 ani V6 nečekejte

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když Ford před dvaceti lety začal prodávat poctu ikonické GT40 v podobě modelu GT, jeho výroba neměla dlouhého trvání. Že by se auto tohoto ražení mohlo nabízet i jako elektromobil, tehdy nikoho ani ve snu nenapadlo. DeLorean DMC-12, který se až pár let po skončení výroby proslavil v trilogii Návrat do budoucnosti, na tom byl podobně.

Přesto se teď oba ukázaly s elektrickým pohonem, nikoliv ovšem z dílen svých původních výrobců. Za přestavbami – resp. jednou přestavbou a jedním plánem – stojí firma Lynx Motors. Své výtvory pojmenovala Lynx GT1e a DMC-EV.

První jmenovaný kousek je přestavěným Fordem GT. Lynx tvrdí, že získal různé součásti od firmy Matech Concepts, která připravovala GT pro závodění ve třídě FIA GT1 mimo jiné i pro čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans. Mělo by jít o „několik zbývajících šasi Fordu GT z roku 2005“ a „originální formy pro panely karoserie“.

Z těchto dílů vznikl první prototyp GT1e, který má podle Lynxu „omlazený vnější design“. Detailů je málo, ale vůz má mít LEDkové osvětlení a jeho vzhled i zbarvení vznikly ve spolupráci s Camilem Pardem, někdejším šéfdesignérem modelu GT.

Lynx GT1e

O voze není známo mnoho informací, z obrázků však vidíme velké zadní křídlo, pořádný přední spoiler, plexiskla místo bočních oken a výdechy nad předními koly pro snížení přetlaku v podbězích, mimo jiného.

Pohonné ústrojí sestává ze čtyř elektromotorů pro pohon všech kol s kombinovaným výkonem 1.790 kW (2.433 k). To má umožnit vozu zrychlit na 60 mph (97 km/h) za 1,5 sekundy a zvládnout nejvyšší rychlost 515 km/h.

Automobilka tvrdí, že jedním z cílů vozu je dosáhnout nového rychlostního rekordu produkčních aut. Zásobárna energie má mít formu 100kWh baterie od kalifornské firmy Amprius. Na jedno nabití má vůz dojet až 400 km daleko. O hmotnosti vozu zprávy zatím nejsou.

Lynx DMC-EV

Druhý stroj, nazvaný DMC-EV a představený zatím v podobě pouhých třech ilustrací, je celkovou modernizací legendárního DeLoreanu DMC-12. Design se u něj oproti originálu změnil o poznání víc a podle Lynxu má vůz mít LEDkové osvětlení, luxusní interiér s displeji a dotykovým ovládáním.

Také se oproti originálu má zlepšit aktivní i pasivní bezpečnost vozu, což je pochopitelné, když originál vznikal na přelomu 70. a 80. let minulého století. Ovšem, v tomto případě není známo, jak vůz vznikne, zda to budou přestavby existujících deloreanů, nebo půjde o nově vyrobené vozy. Původních DMC-12 vzniklo necelých 9 tisíc kusů a řada z nich ještě jezdí, takže je možné, že Lynx bude přestavbu na elektropohon nabízet jako restomod.

DMC-EV nabídne rovněž čtyři elektromotory, ovšem jistě o výrazně nižším výkonu. Má zrychlit na 60 mph (97 km/h) za necelé čtyři sekundy. Dojezd má být rovněž 400 km, ovšem na 70kWh baterii čínského výrobce CATL.

Firma plánuje postavit 100 kusů elektrického deloreanu a 27 kusů modelu GT1e. Zatím ovšem nejsou na světě ceny ani dostupnost vozů.