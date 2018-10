Britská rallye v cíli: Ogier vyhrál a bojuje o titul

Třetí ve hře o titul zůstává Estonec Ott Tänak (Toyota Yaris WRC), který musel v sobotu odstoupit, ale v neděli zabodoval v Power Stage (zvlášť bodovaná zkouška).

Kategorii WRC 2 jednoznačně ovládl osmnáctiletý Fin Kalle Rovanperä (Škoda Fabia R5) z továrního Škoda Motorsport, který porazil o 1:34,2 sekundy týmového kolegu Švéda Pontuse Tidemanda, jenž skončil druhý.

Tahali se o sekundy

V neděli bylo na programu pět rychlostních zkoušek v celkové délce 55,52 kilometrů, která byla v případě závěrečné erzety o 650 metrů zredukována. Poslední etapa britské soutěže byla zvláštní tím, že Power Stage se nejela jako úplně poslední. Mezinárodní automobilová federace (FIA) totiž nesouhlasila, aby se na šotolinové rallye udělovaly body navíc na asfaltové zkoušce. Power Stage tak proběhla na RZ20, ale posádky, jež zde bodovaly, musely dokončit soutěž, aby jim byly body započítány. Povedlo se to všem.

Finiš soutěže začínal v neděli ráno vedoucí Sebatien Ogier (Ford Fiesta WRC) o 4,4 sekundy před druhým Jari-Matti Latvalou (Toyota Yaris WRC). Jejich souboj o vítězství se vyvíjel následovně (čas uveden v sekundách):

RZ19 Ogier – Latvala +1,7 RZ20 Latvala – Ogier +3,6 RZ21 Latvala – Ogier +0,2 RZ22 Ogier – Latvala +3,1 RZ23 Ogier – Latvala +10,6

Pětinásobný mistr světa Ogier cítil po nečekaném odstoupení Otta Tänaka (Toyota Yaris WRC) v sobotní šestnácté zkoušce šanci. „Dvě toyoty za mnou jsou sice silné, ale budeme tlačit až do cíle,“ říkal Francouz v cíli jedenadvacáté zkoušky. To se propadl na druhé místo, ale měl manko na vedoucího Latvalu pouhých 0,2 sekundy.

Po skončení předposledního testu už měl převahu 3,1 sekundy a připomněl: „Chci vyhrát, takže jedu úplně nadoraz.“ Před závěrečnou zkoušku si však musel on a jeho soupeři počkat, než vyrazil na poslední měřený úsek. V místě, které se nacházelo krátce po projetí cílem, se totiž srazili dva motorkáři a stav jednoho z nich byl velmi vážný. Měřený test byl zkrácen z 8,0O3 na 7,38 kilometru. Start rychlostní zkoušky musel být navíc odložen z 13.18 na 15.00 hodinu, ale už pouze pro nejlepších čtrnáct jezdců v průběžném pořadí.

Ogier nepolevil v tempu, vyhrál třetí rychlostní zkoušku za sebou a zvítězil ve čtvrté soutěži v letošním šampionátu. Předtím se mu to podařilo v Monte Carlu, Mexiku a na francouzské Korzice. „Byl to obrovsky náročný víkend a také neskutečně tvrdý boj. Ott byl daleko před námi a měl všechno pod kontrolou. Pak však měl problém, ale objevil se tady Jari-Matti (Latvala), který byl silný na lesních úsecích. Využil jsem však svých zkušeností na asfaltu a právě při dvou průjezdech na tomto povrchu se mi podařilo rozhodnout,“ zářil v cíli Ogier.

Byl k nezastavení, když mluvil do novinářských mikrofonů. Měl důvod. Vždyť po problémech Neuvilla na předchozím podniku v Turecku doslova zahodil svou šanci do příkopu. Tentokrát však uhlídal své emoce a může pomýšlet na šestý titul mistra světa v řadě.

Body se budou hodit

Podle očekávání došlo závěrečný den na taktické hrátky a Nor Andreas Mikkelsen a Novozélanďan Hayden Paddon zvolili takové tempo, aby před sebe pustili týmového kolegu od Hyundaie Thierryho Neuvilla. Belgičan bojuje o titul mistra světa a každý bod se mu hodí. Kromě taktického kroku Hyundai využil hodiny Nora Madse Ostberga (Citroën C3 WRC) a posunul se na páté místo. „Místy byl můj rozpis příliš optimistický a musel jsem trochu krotit tempo. Občas se ještě objevila mokrá místa a byla by škoda přijít i těch málo bodů, které na mě tady v ještě zbyly,“ řekl Neuville v cíli soutěže. V čele šampionátu má už jen sedm bodů převahu na druhého Ogiera.

Každý bod se může v konečném účtování mistrovství světa hodit a své o tom ví také Ott Tänak. Estonec měl za sebou výhry ve Finsku, Německu a Turecku. Ve Velké Británii měl na dosah čtvrté vítězství, ale v sobotu mu po ráně na spodek auta vytekla voda z chladiče. V neděli se do soutěže vrátil a byl druhý na Power Stage, což představovalo čtyři body. „Nikomu ze svých soupeřů bych nepřál, aby se cítili jako já včera. Nikdy v mém třicetiletém životě jsem se necítil hůře jako po sobotním odstoupení ze soutěže,“ připomněl smutně Tänak.

Rovanperä nedal soupeřům šanci

V hodnocení kategorie WRC 2 si počínal s naprostou jistotou osmnáctiletý Kalle Rovanperä (Fabia R5) z továrního týmu Škoda Motorsport. Po pátečním průběhu měl náskok 58,8 sekundy na týmového kolegu Pontuse Tidemanda ze Švédska. V sobotu navýšil svou převahu na 1:03,1 a v cíli ostrovní soutěž dotáhl svou převahu na 1:34,2 minuty. „Byla to zábavná soutěž a zvláště poslední den jsem si náramně užíval. Na asfaltových erzetách byly blízko chodníky, ale to jsem si pohlídal. Táta mi v neděli ráno říkal, aby ch dělal, co umím a bude to dobré,“ tvářil se spokojeně v cíli Rovanperä. Jeho výsledek promluvil také do průběžného pořadí mistrovství světa WRC 2, ve kterém má Jan Kopecký náskok na Tidemanda čtrnáct bodů. Český pilot má k dobru ještě start na Katalánské rallye a na dosah největší úspěch kariéry.

Konečné pořadí Britské rallye

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) 3:06:12,5; 2. Latvala, Anttila (Toyota Yaris WRC) +10,6; 3. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +35,1; 4. Breen, Martin (Ir., Brit./Citroën C3 WRC) +1:10,4; 5. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +1:14,4; 6. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:15,9; 7. Paddon, Marshall (N. Zél., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:18,4; 8. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 WRC) +1:21,6; 9. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5) +9:14,7 (1. v kategorii WRC 2); 10. Tidemand, Andersson (Švéd./Škoda Fabia R5) +10:48,9 (2. v kategorii WRC 2).

Výsledky jsou neoficiální. Dalším podnikem bude Katalánská rallye (25.-28. října).

Průběžné pořadí (po 11 z 13 rallye):

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 189 bodů; 2. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 182; 3. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 168; 4. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 104; 5. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 98; 6. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 83; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 60; 8. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 59; 9. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 55; 10. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 54; 11. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 53; 12. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 52; 13. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 43; 14. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 17; 15. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 15; 16. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 12; 17. H. Solberg (Nor./Škoda Fabia R5) 8; 18. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 19. Griebel (Něm./Citroën DS3 WRC) 4; 20. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 3; 21. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 22. Tempestini (Rum./Citroën C3 R5) 2; 23. Peiniažek (Pol./Škoda Fabia R5) 2; 24. Ingram (Brit./Škoda Fabia R5) 2; 25. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 26. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 1; 27. Lefebvre, (Fr./Citroën C3 R5) 1.

Týmy: 1. Toyota Gazoo Racing WRT 317; 2. Hyundai Shell Mobis WRT 297; 3. M-Sport Ford WRT 273; 3. 4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 187.

Vedení v soutěži: Tänak 74; Ogier 63; Neuville 35, Mikkelsen 11; Sordó 9, Ostberg 4, Meeke 3; Loeb 3, Paddon 2, Lappi 2; Breen 2; Lappi 1.

Vyhrané RZ: Tänak 58; Neuville 36; Ogier 34; Latvala 16; Lappi 15; Mikkelsen 12; Sordó 9; Meeke 7; Loeb 6; Breen 6; Ostberg 5; Evans 4; Paddon 3; Suninen 3.