Elektromobily a blízká budoucnost: Opravdu zkolabuje rozvodná síť?

Elektromobilita je považována za pohon budoucnosti u osobních automobilů. Jenže v souvislosti s jejím stále masovějším rozšiřováním se objevují také kritické hlasy. Některé poukazují na jen zdánlivě nulové emise, jiné zase upozorňují na hrozící přetížení elektrické sítě a nadměrnou spotřebu elektrické energie, které by se pak nedostávalo jinde. Kromě modernizace elektrické přenosové soustavy se tak lze občas dočíst, že k vyřešení bude třeba vybudovat další elektrárny, nejlépe jaderné. Jenže k jaderné energetice se třeba v sousedním Německu či Rakousku stavějí odmítavě. Takže jak z toho ven?

Kolik energie spotřebovávají?

K zevrubnému ověření toho, jak by případná masová elektromobilita zatěžovala elektrickou přenosovou soustavu a kolik by „ukrajovala“ z celkové spotřeby elektrické energie, si stačí udělat poměrně jednoduchý výpočet. Začneme údajem o spotřebě elektrické energie za loňský rok v České republice, která činila 60,881 TWh (tera watt hodina). Pokud pro zjednodušení výpočtu spotřebu elektrické energie zúžíme na naše hlavní město Prahu, tak v něm činila spotřeba elektrické energie 5.929.511,2 MWh. A dále budeme uvažovat průměrnou spotřebu elektromobilu 20 kWh na 100 km. Pokud spotřebu elektrické energie vztáhneme na z hlediska dopravy nejvytíženější region hlavní město Prahu, pak k září 2017 bylo v hlavním městě evidováno přibližně 1.155.000 aut.

Uvažujme nyní, že by všechna tato auta jezdila na elektriku a denně by každé ujelo průměrně 30 km. Za rok by tak všechna auta najela přibližně 12,6 miliard kilometrů (přesné číslo je 12.647.250.000 km). Pokud toto číslo vynásobíme průměrnou spotřebou elektrické energie 20 kWh a podělíte číslem 100, získáte jejich celkovou spotřebu elektrické energie. Vyjde nám po zaokrouhlení spotřeba 2.529.450.000 kWh a tedy převedení 2.529.450 MWh. To znamená, že za výše napsaných okolností by elektromobily ukrojily z celkové spotřeby elektrické energie v našem hlavním městě plných 42,6 procenta z celkové spotřeby energie.

Trochu realističtější pohled

Jde o dost závratné číslo, které by za předpokladu, že by tomu tak skutečně bylo, patrně dost výrazně poznamenalo stávající elektrickou přenosovou soustavu a vůbec celkovou energetiku. Samozřejmě se ale jedná o pouhou teorii a vlastně i utopii. Všechna auta v Praze určitě nebudou jezdit na elektriku ještě hodně dlouhou dobu… Pokud bychom uvažovali realističtěji a vzali v úvahu řekněme třetinový podíl elektromobilů ze všech autech registrovaných v Praze, vycházela by jejich spotřeba elektrické energie při zachování stejných a výše popsaných podmínek ohledně kilometrového proběhu a spotřeby elektrické energie 843.150 MWh. A to znamená podíl přibližně 14 procent z celkové spotřeby elektrické energie v daném regionu (Praze).

Z toho je jasné, že i kdybychom předpokládali rozšíření elektromobility v míře uvedené v úvodu článku, budou se ve výsledku tato auta podílet na celkové spotřebě elektrické energie jednotlivých regionů relativně malou měrou.