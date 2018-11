FlixBus plánuje další expanzi v USA. Po zahájení provozu prvních dálkových autobusových spojů letos v květnu na západním pobřeží kolem Los Angeles, San Francisca a Las Vegas se chce v příštím roce rozšířit do Texasu a na východ do oblasti New Yorku.

Ve městě New York dopravce otevírá i novou pobočku, která bude sloužit jako centrum pro řízení dopravy na východním pobřeží USA.

říká André Schwämmlein, zakladatel a CEO FlixMobility.

V zámoří FlixBus začínal s nabídkou 27 destinací včetně hlavních jihozápadních dopravních uzlů, jako jsou Los Angeles, Las Vegas a Phoenix. V červenci dopravce navýšil pokrytí na dvojnásobek a pokryl i střední Kalifornii a spojení se San Fransicem. Podle materiálů dopravce 66 % zákazníků FlixBusu v USA uvedlo, že předtím autobusem nikdy necestovali.

V současné době s FlixBusem v USA spolupracuje 12 dopravních partnerů, kteří obsluhují 60 destinací. Celkově nyní s FlixBusem spolupracuje přes 300 dopravních partnerů, většinou středně velké nebo malé, rodinné firmy, a ve 29 zemích a vytváří pracovní místa pro více než 7 000 řidičů.

dodává Schwämmlein.