Ford a Volkswagen oznamují partnerství. Co společně chystají?  

Automobilky dnes nesdílí nápady a technologie jen v rámci vlastního koncernu, často se spojí i značky, od kterých byste to jen tak nečekali. Vznik nové strategické aliance nyní oznamují Ford Volkswagen . Obě strany teď zkoumají projekty, na kterých by mohly vzájemně spolupracovat, nedílnou součástí strategie bude jistě i kooperace na užitkových vozech.

vysvětlil záměr Jim Farley, předseda globálních trhů Fordu.

Podle všeho tak nepůjde o úzké partnerství po vzoru aliance Renault-Nissan-Mitsubishi, spolupráce Američanů a Němců se má zprvu týkat jen výzkumu a vývoje. Rošády ve vlastnických podílech se minimálně v blízké budoucnost neplánují.

uvedl Thomas Sedran, strategický šéf VW Group.

Zatímco zpočátku se hovoří hlavně o kooperaci v oblasti užitkových vozidel, automobilky by si postupem času mohly vypomoci i jinak. Spekuluje se třeba o lepším přístupu na klíčové trhy. Zatímco Volkswagen je klíčovým hráčem v Evropě a Asii, Ford i nadále patří mezi nejpopulárnější automobilové společnosti ve Spojených státech.

A pokud se spolupráce vyvede, může se prohloubit i do vývoje vyspělých technologií. Zatímco Volkswagen nyní pilně pracuje na přípravě elektrické rodiny I.D. (jež odstartuje roku 2020 hatchbackem velikosti Golfu ), Ford se zavázal, že do roku 2021 uvede do výroby první plně autonomní vůz.