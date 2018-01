Zdá se vám Formule 1 nudná? Zábavný sestřih z uplynulé sezony chce přesvědčit o opaku

Loňský ročník Formule 1 je už dávno za námi, všechny body jsou rozdány, stejně jako trofeje. Zrekapitulovány jsou i různé statistiky, a přesto se k uplynulému ročníku ještě vrátíme. Pořadatelé šampionátu totiž pomocí přiloženého videa připomněli, co veselého se v roce 2017 na závodech Formule 1 stalo.

Just because you can't have enough presents at Christmas...



Here are the funniest moments from the 2017 #F1 season pic.twitter.com/DLf5BGfYNr