Boj o nové služební auto Jamese Bonda. Místo Aston Martinu chce opět nastoupit Lotus

James Bond a Aston Martin je ve filmovém světě typická dvojka, agent Jejího Veličenstva do vozu značky z Gaydonu usedl hned v 12 filmech. Jenže k Bondovi kdysi patřily i jiné služební vozy, na přelomu milénia jezdíval v bavorácích, přelom sedmdesátých a osmdesátých let byl zase ve znamení Lotusu Esprit. A britská značka by na tuto historii opět ráda navázala.

Myšlence dalšího účinkování Lotusu ve filmové sáze o Jamesi Bondovi se nebrání nový generální ředitel značky Phil Popham, který do funkce nastoupil začátkem října. Bývalý manažer Jaguar Land Roveru by rád navázal na někdejší spojení Bonda s Lotusem Esprit. Klínovitý supersport si zahrál v bondovkách Špion, který mě miloval (1977) a Jen pro tvé oči (1981). V obou případech špiona 007 ztvárňoval Roger Moore.

Pro Lotus by to byla ideální volba, jak o sobě dát světu vědět. Pod novým majitelem, čínskou automobilkou Geely, která kontrolní podíl ve firmě z Hethelu koupila loni, chce oživit někdejší slávu. Geely do Lotusu investuje 1,5 miliardy liber, které přinesou nové modely, včetně připravovaného SUV. Výsledkem mají být vyšší prodeje a konec strádání, které Lotus zažíval v posledních letech.

Účinkování ve filmu by přitom mohlo prodeje skutečně podpořit. V případě Lotusu se tak už v minulosti opravdu stalo. Prodeje Lotusu Esprit rok po uvedení filmu Jen pro tvé oči meziročně vzrostly o pětinu. Z marketingového hlediska se tak tento tah rozhodně vyplatil.

Díky Geely má Lotus bohatého majitele, který se nemusí bát nákladných investic. Účinkování v bondovce by mezi ne jistě patřilo. V dnešním světě už nestačí zaparkovat Lotus Esprit před kanceláře filmařů a doufat, že si jej vyberou pro nadcházející snímek, jako se to stalo před filmem Špion, který mě miloval. Místo toho je potřeba zajistit filmařům nějakou finanční pomoc, který konkurenční Aston Martin, aktuální dodavatel aut pro Bonda, nazývá „marketingovými náklady.“ Na kolik ho ale účinkování v posledních snímcích o agentovi 007 přišlo, automobilka neuvedla.

Aston Martin si každopádně uvědomuje, že přes úzký vztah s filmaři, nemá účinkování v nadcházejícím snímku jisté. Byť se jeho auta v bondovkách opět pravidelně objevují od snímku Dnes neumírej z roku 2002. Pro poslední film Spectre dokonce postavil unikátní kupé DB10.říká vedoucí marketingový ředitel Aston Martinu Simon Sproule, který neprozradil, zda automobilka z Gaydonu má s filmaři nějakou dohodu ohledně nadcházejícího snímku.

Film zatím známý pod pracovním názvem Bond 25 má přijít do kin v roce 2019. Začít se měl natáčet ještě před koncem roku, kvůli změně na postu režiséra (Danny Boyle z projektu odstoupil kvůli „kreativním neshodám“ s ostatními tvůrci) se ale možná termín natáčení odsune. Jisté je každopádně to, že britského špiona si ještě jednou zahraje Daniel Craig. Půjde prý o jeho vůbec poslední bondovku.