Je legální předjet středoproudaře vpravo? Odpovídá policie i asociace autoškol

Tu situaci určitě znáte – jedete mimo obec v pravém pruhu dálnice se třemi pruhy v každém směru, když vtom dojedete pomalejší vůz jedoucí v prostředním pruhu. Ten vůz nikoho nepředjíždí, pravý pruh je zcela volný – on jen tvrdne v prostředním.

V takové situaci máte dvě možnosti. Buď zůstanete v pravém pruhu a „středoproudaře“ podjedete, protože máte před sebou volný pravý pruh a v Česku se jezdí vpravo. Tím ale riskujete, že se lekne a udělá něco nepředvídatelného; přeci jen, když neví, že má jet v pravém pruhu, patrně to nebude dobrý řidič.

Anebo přejedete přes dvě čáry do levého pruhu, „středoproudaře“ předjedete levým pruhem a pak se zase vrátíte přes dvě čáry do pravého pruhu, v němž budete pokračovat. Zde však je snadné přehlédnout případné jiné auto v mrtvém úhlu, ať už při pohybu doleva nebo zpátky doprava, a z toho může vzniknout vážná nehoda. Zkrátka je to zbytečný manévr.

Která z těchto metod je správná? Nebo lze použít obě? Přeci jen, § 12 zákona 361/2000 Sb. v odstavci 1 říká, že „mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu“ a vy ho máte před sebou volný…

Zůstat v pravém pruhu a pokračovat nezměněnou rychlostí však není možné. „Jednalo by se o předjíždění zprava a to zde není dovoleno,“ odpověděl na náš dotaz Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol ČR.

Velmi podobně se vyjádřila dopravní policie. „Správný způsob předjetí je, že se zařadí do prostředního jízdního pruhu za toto pomalejší vozidlo, následně přejede do pruhu levého, předjede jej levým jízdním pruhem a zařadí se zpět opět až do pruhu pravého,“ odpověděla vrchní komisařka Irena Brodská.

„Pokud by řidič jedoucí v pruhu pravém pokračoval v jízdě tímto pruhem a předjel vozidlo jedoucí v pruhu prostředním zprava, pak i tento řidič porušuje zákon,“ konkrétně ustanovení odst. 1 § 17, které nařizuje, že se předjíždí standardně vlevo. Vpravo je to možné jen ve vyjmenovaných případech a „středoproudařství“ mezi nimi není.

Policie přibližuje také jednu situaci, na kterou ten, kdo nejezdí často s přívěsem, může zapomenout – souprava o délce přes 7 metrů podle odst. 4 § 12 nesmí v popsané situaci levý pruh použít k předjíždění. Musí se totiž držet ve dvou pruzích nejbližších k pravému okraji vozovky.

Další pruhy směrem doleva smí použít k otáčení, objíždění nebo odbočování, ale nikoliv k předjíždění. Středoproudař tak běžné octavii s obyčejným 750kg vlekem, na který netřeba jiného řidičáku než klasického „béčka“, zcela znemožňuje legální předjetí.

A co stoupací pruh?

Obdobná pravidla platí v případě tzv. stoupacího pruhu, který je často přidáván v dálničních stoupáních. Ten je dle popisu značky IP18c, která o něm řidiče informuje, „určený pro motorová vozidla, která v takto označeném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nedosáhnou rychlosti jízdy alespoň 80 km/h“ nebo vozidla výrazně pomalejší než ostatní.

Musí tedy člověk tento jízdní pruh použít? Ohleduplný řidič to samozřejmě udělá, ale „středoproudař“ není ohleduplný řidič. Podle Asociace autoškol vyhláška 294/2015 Sb., která upravuje význam dopravních značek, nestanovuje pomalejšímu vozidlu povinnost toho pruhu užít, pouze říká, že je k tomu pruh určen. Zároveň to není vyhrazený či přikázaný jízdní pruh ve smyslu dopravních značek IP20a, resp. C12a.

Policie však má jiný názor. „Povinnost užít tento jízdní pruh mají pouze vozidla, která v daném úseku nedosáhnou rychlosti 80 km/h,“ odpověděla Brodská na dotaz. „Jiná motorová vozidla užívají tento pruh, pokud je jejich rychlost výrazně nižší než rychlost ostatních vozidel,“ dodává, ovšem s tím, že „pojem výrazně nižší rychlost není legislativě upraven“.

„Pokud vozidlo jede 100–110 km/h, pak tuto povinnost nemá,“ uzavírá Brodská. Situaci, kdy by většina vozidel jela 130 km/h a jedno okolo 100 km/h, by však předseda Asociace autoškol Aleš Horčička „už za výrazně pomalejší považoval“.

A co když jedete ve stoupacím pruhu zhruba 100 km/h a potkáte v pravém průběžném pruhu vůz jedoucí 90 km/h? Platí stejná pravidla jako u třech průběžných pruhů, tedy že nesmíte pokračovat nezměněnou rychlostí ve svém pruhu, protože byste předjížděli zprava. Musíte vyjet až do levého a pak se zase vrátit zpátky. Přesto tu však je rozdíl: „Řidič jedoucí v pruhu pravém, nikoli pro pomalu jedoucí vozidla, v tomto případě nic neporušuje,“ tvrdí policie.

Pořád však platí výše zmíněné ustanovení odst. 4 § 12, takže když máte přívěs a souprava měří víc než 7 metrů, dál než do druhého jízdního pruhu zprava nesmíte. Aby bylo vše legální, musíte podle policie spoléhat na ohleduplnost „středoproudaře“: „Pokud se bude řidič jedoucí v pruhu pravém chovat ohleduplně a ukázněně, (…) umožní předjetí přejetím do pruhu pro pomalu jedoucí vozidla.“

zdroj: Autorský text | zdroj foto: Marek Bednář/Auto.cz, Google Gemini | zdroj videa: Auto.cz/Asistenční systémy