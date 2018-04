K čemu je dobrý eCall? Bez Čechů by ani nevznikl

První duben přinesl pro bezpečnost evropských motoristů možná stejně zásadní novinku, jako byly kdysi airbagy nebo bezpečnostní pásy – auta si totiž v případě nehody sama přivolají pomoc! Důležitost se ukáže až po čase. Nařízení platí až pro nově schválená osobní i nákladní vozidla do 3,5 tuny. Jinými slovy pokud si teď půjdete nějaký vůz koupit, nejspíš v něm žádná jednotka eCallu nebude. Někteří výrobci už ji nabízejí za příplatek, ale narážejí na základní podmínku eCallu – volat přímo na číslo 112. Tlačítko na stropě pro kontaktování servisu sice už roky najdete v různých značkách, ale nejde o eCall, protože se dovoláte pouze na linku automobilky. Nová služba toho totiž nabízí mnohem víc…

Má to smysl!

Novinka má v Evropě každoročně ušetřit 2500 životů. „V městských oblastech by měl eCall snížit dobu příjezdu záchranářů na místo neštěstí až o čtyřicet procent a ve venkovských oblastech dokonce o polovinu,“ vysvětluje výhody Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Lze se dokonce opřít i o konkrétní případy i v ČR. „Ročně u nás zemře pět až deset lidí kvůli tomu, že se při dopravní nehodě vážně zraní, nedokážou přivolat pomoc a není ani žádný svědek, který by jim pomohl,“ potvrzuje pověřený šéf Besipu Tomáš Neřold s tím, že jde často o noční karamboly v odlehlých oblastech. „V případě těžkého zranění každá minuta rozhoduje o tom, jak vážné následky bude mít na zdraví účastníka nehody. Tyto ztráty ve statistikách přímo nevyčteme, ale pro další život zraněných mohou hrát zásadní roli,“ vysvětluje Neřold, proč bude využití eCallu mnohem širší, než se zdá.

Ptali jsme se na názor také záchranářů, kteří si novinku pochvalují. Přesné určení polohy je totiž zásadní i v situacích, kdy jsou všichni účastníci při vědomí. Typicky u dálničních nehod přesto hasiči ztrácejí cenné minuty hledáním správného směru za svodidly. Kromě toho platí, že lokalizace mobilu známá z kriminálek je dobrá leda tak pro stříbrné plátno. Ve skutečnosti je velmi nepřesná a vyžaduje detailní pročesávání lokality. Zato eCall určí nehodu přesně na souřadnice.

Zpráva je základ

Vše funguje na principu zabudovaného palubního zařízení s akcelerometrem. Jakmile zjistí prudké zpomalení značící náraz, vyvolá jednotka automaticky linku 112, takže se operátor spojí přímo s posádkou uvnitř pro ověření. To zásadní se ale skrývá v datové zprávě, která se současně odesílá: obsahuje přesnou polohu, popis vozu i počet pasažérů podle zapnutých pásů. Vtip je v tom, že systém nepotřebuje datovou síť a stačí mu mobilní signál GSM, který má lepší pokrytí. Bohužel by ale sám o sobě nedostačoval na přesné určení místa nehody.

Jednotka spí a aktivuje ji teprve náraz. Rozhodně tedy neplatí, že by tak někdo mohl nepřetržitě sledovat pohyb auta.

Jenže porodních bolestí bylo více, než autoři myšlenky připouštěli. Potvrzuje je třeba posouvání termínu zavedení. Původní plány totiž počítaly s tím, že se eCall stane povinnou součástí nově homologovaných vozidel už v roce 2015. Teď už se tak mělo jednat o docela obyčejnou věc. Češi na to ovšem byli připraveni delší dobu, přímo jsme se totiž na vývoji po celé roky podíleli.

Jak na to?

Operační pracoviště záchranného systému jsou na eCall zapojena od loňského podzimu. Že to platí pro celou Unii, je zásluhou Čechů, kteří od počátku spolupracovali na vývoji s dalšími osmi zeměmi. Pikantní je, že velké státy jako Francie nebo Velká Británie do projektu házely vidle. Nelíbily se jim vysoké počáteční náklady. V případě Británie hrála roli i propracovaná síť linky 112, tamní odborníci tudíž neočekávali pro zemi vysoký přínos novinky.

Zato pro Českou republiku nebyla samotná myšlenka automatického volání nijak nová – pokusy s podobně fungujícím systémem probíhaly v Československu už od 70. let. Patent byl podán v roce 1972, o deset let později vznikly prototypové výrobky. Tehdejší systém Autovoc využíval rádiový signál, ale do širšího povědomí nevstoupil.

Už jsme ale měli jisté zkušenosti. I proto jsme dostali v rámci EU na starosti technické vypracování eCallu. „V roce 2007 se uskutečnil národní pilotní projekt ve spolupráci s hasičským záchranným sborem, který má na starosti tísňovou linku 112. Tehdy ještě neexistovaly schválené standardy a my jsme vymysleli řešení, které odpovídalo těm evropským. Unie sledovala trendy a náš výsledek zaujal. Evropská komise ho potom navrhla rozšířit v dalších zemích Unie,“ zavzpomínal pro nás Martin Pichl, který měl vývoj eCallu na starosti.

Ministerstvo dopravy na to tehdy vyčlenilo 30 milionů. Na pohled nebyl vývoj nikde vidět, ale je za ním obrovská práce. Málokdo například tuší, že po ČR už před lety jezdila desítka civilních aut s jednotkami v testovacím provozu.

Tři tisíce

Výzkumný tým před lety řešil řadu potíží – například aby vše fungovalo i po přejetí hranic. Nebo po vjetí auta do vody. Co u ojetin? Bude pracovat po patnácti letech? Nebo když se vůz třikrát otočí na střechu? Zodpovědnost za funkčnost nakonec legislativci přehodili na automobilky – ty ji mají zajistit, podobně jako u airbagů a jiných pasivních bezpečnostních prvků. I ty tak musely do vývoje investovat. Až dosud totiž dobrovolně nikdo nechtěl eCall do vozu montovat, protože vyjde asi na tři tisíce. Tato cena teď bude rozložena do hodnoty nových modelů a zákazník to tak nepozná.

Mimochodem Škoda Kodiaq dostala už v roce 2016 standardně službu Tísňové volání, která umí de facto totéž jako eCall. Standardně ho dostal také současný superb a za příplatek asi zhruba osmi tisíc korun se dá dokoupit do všech modelových řad kromě citigo. Ale jak uvádí sama automobilka, jedná se pouze o obdobný systém, nikoliv přímo eCall. „Prvním vozem se systémem, tak jak ho upravuje legislativa, bude následovník současné generace modelu Rapid,“ říká mluvčí automobilky Vítězslav Pelc.

Do budoucna se uvažuje o rozšíření zavedením do dalších kategorií vozidel, hodilo by se to zejména na motorkách. Jenže to naráží na technická omezení – jak se například u motocyklu odliší prostý pád na parkovišti?

Víte, že…

… palubní jednotka eCallu musí být umístěna v nejbezpečnějším místě vozidla, takže ji nejspíš nikdy nespatříte?