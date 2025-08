Erdoganova chlouba míří do Evropy. Turecké vozy se zde budou prodávat už letos

Turecko je dnes jedním z největších výrobců aut na světě. Za minulý rok bylo s 1.365.892 vyrobenými vozy na 12. místě, hned za Českou republikou. Jenže v naprosté většině jde o modely zahraničních značek, jako Ford, Fiat, Toyota, Hyundai nebo Renault. Vlastní značky se Turci snažili rozjet několikrát, avšak bez většího úspěchu.

Prvním pokusem byl už v roce 1961 Devrim, který vznikl na požadavek tehdejšího prezidenta Cemala Gürsela. Auto Turci opravdu vyvinuli převážně sami, vznikly však jen čtyři prototypy, z nichž jeden se zachoval dodnes. Neúspěch projektu připomíná také film Devrim Arabalari, který vznikl v roce 2008.

Následovala značka Anadol, jejíž modely už z větší části vyvíjel britský Reliant a za design byl zodpovědný Brit Tom Karen. Anadoly se vyráběly v Istanbulu, stejně jako relianty využívaly sklolaminátovou karoserii a motory získaly od Fordu. Mezi roky 1966 a 1991 vzniklo několik generací Anadolu. Kromě sedanu, kombíku a pick-upu existovala také plážová buggy a sportovní kupé. Dohromady vzniklo lehce přes 100.000 kusů, z toho jen 176 kusů kupé STC-16.

Vedle toho už v zemi kromě nákladních vozů vznikaly jen kusové kupé Etox Zafer nebo malosériové pick-upy Özaltın. Úspěšná byla vlastní značka Tofaş, její modely Murat, Şahin, Doğan, Kartal a Serçe však byly jen přeznačkovanými Fiaty 131.

Sny o vlastním voze každopádně nezemřely v 90. letech, a tak v roce 2018, opět s přispěním tureckého prezidenta, vznikla automobilka Togg. Za tou stojí několik místních firem, včetně automobilky BMC a mobilního operátora Turkcell. Vznik oznámil prezident Recep Tayyip Erdoğan, a o rok později se už ukázaly dva modely, oba designované Pininfarinou.

Prvním produkčním vozem nové značky je Togg T10X, přičemž první vyrobený kus si odvezl sám Erdoğan. Elektrické SUV, jen o trochu menší než Škoda Enyaq, mělo původně dostat platformu Phoenix 1.0 od Saabu. Togg na ni koupil licenci od NEVS v roce 2015, nakonec se ale rozhodlo pro vývoj vlastní techniky. Dostupné jsou dnes dvě verze, obě s pohonem zadních kol a výkonem 160 kW.

Základní Standard Range má baterii o kapacitě 52,4 kWh a dojezd 314 km, dražší Long Range má 88,5 kWh a dojezd 523 kilometrů. Baterie si TOGG kompletuje v turecké továrně, která patří pod jeho dceřinou společnost Siro. Zatím tedy jen moduly a bateriové packy, články dodává čínská firma Farasis Energy. Později by se měly i články vyrábět přímo v továrně Siro.

Druhým modelem je elektrický sedan T10F, který se má začít vyrábět letos. Přes 4,8 metru dlouhý vůz využije stejné baterie a elektromotor jako T10X, ale navíc dostane čtyřkolku se 320 kW a zrychlením na stovku za 4,4 sekundy. Do roku 2030 chce mít Togg pět modelů, včetně elektrického MPV.

V Turecku je Togg s jediným modelem relativně úspěšný. Za loňský rok tam byl 14. nejprodávanější značkou a pátým nejprodávanějším modelem se 30.093 kusy. Pomáhá mu ovšem fakt, že na spalovací vozy je v Turecku extrémně vysoké zdanění Özel Tüketim Vergisi, zkráceně ÖTV – zvláštní spotřební daň.

Ta dosahuje míry 45 % na nová auta s motorem o objemu do 1,6 litru a cenou v přepočtu do 128 tisíc korun – není to překlep, opravdu je to takhle nízko. Procento roste až na 80 %, pokud cena auta přesahuje 195 tisíc korun. A to jsme pořád u aut s objemem motoru do 1,6 litru; přesáhne-li objem dva litry, daň je podle hodnoty vozu ve výši až 220 %.

Výjimku nemají ani hybridy, a tak třeba ty s motorem o objemu 2,5 litru a elektromotorem o výkonu přes 100 kW platí 150 %. Elektromobily vedle toho začínají na 10 %, a ty nejdražší se dostanou maximálně na 60 %. Togg T10X, startující na ceně v přepočtu 762.000 Kč, má jen 10% zdanění.

V Evropě chtěli Turci prodávat už v roce 2023, což samozřejmě nevyšlo. Novým plánem je letošní rok, a zahájení bude na výstavě IAA v Mnichově v září. Tam se ukáže T10X ve verzi pro EU a také sedan T10F, i když zřejmě pořád ve formě konceptu. Podle šéfa automobilky Gürcana Karakaşe je Evropa pro Togg klíčovým trhem, a na vstup jsou už připraveni. První bude Německo, kde by se vozy měly začít prodávat ještě letos. Více o technice a snad i cenách se ale dozvíme až v Mnichově.

