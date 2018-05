Královská svatba: Jakým autem přijela nevěsta Meghan Markle? A čím královna?

Tuto sobotu se v kapli svatého Jiří na královském hradě Windson uskutečnila svatba prince Harryho a americké herečky Meghan Markle. Jako jiné královské svatby vzbudila velkou pozornost, a to nejen mezi milovníky módy a celebrit, kteří řešili svatební šaty nevěsty, nově vévodkyně ze Sussexu, nebo hosty, kteří byli na obřad pozváni. Zaujmout totiž mohla i automobilové fanoušky, byla totiž přehlídkou luxusních vozů z královské sbírky.

Největší pozornost byla po celý den upřena samozřejmě na nevěstu, Meghan Markle do zámku Windsor dorazila v Rolls-Roycu Phantom IV z padesátých let, s nímž obkroužila stejnojmenné anglické městečko. Jedná se o cenný kousek, automobilka postavila jen 18 jeho exemplářů, které byly určeny pro členy královských rodin nebo hlav státu. Vedle Alžběty II. s ním jezdil i íránský šáh Réza Páhlaví nebo generál Franco.

Video

Tento konkrétní exemplář je vůbec první vyrobený Phantom IV. Má karoserii od Mullinera a královně byl předán v roce 1950. Pohání ho osmiválcový motor a v průběhu padesátých let se dočkal automatické převodovky. Původně byl zelený, v roce 1952 však byl přebarven na tmavě červenou (claretovou) barvu. Ta je dnes využívána i na dalších státnických vozech královny.

To výběr auta, kterým přijela na obřad královna Alžběta II., byl předvídatelný. Se svým manželem, princem Philipem, vévodou s Edinburghu dorazila v Bentley State Limousine , tedy státnické limuzíně, postavené výhradně pro ni. Královna vlastní dva exempláře tohoto vozu, aby vždy měla alespoň jeden k dispozici, přičemž jejich osmiválcové motory původem z Bentley Arnage R jsou upraveny na pohon etanolem.

V Bentley na obřad dorazila i matka nevěsty Doria Ragland, a to v sedanu Mulsanne, která do něj přesedla poté, co se krátce svezla se svojí dcerou ve Phantomu IV. Naopak princ Charles, se svojí manželkou Camillou do Windsoru dojeli v Rolls-Roycu Phantom VI. Jednalo se o speciální exemplář z roku 1978, který královna Alžběta II. obdržela jako dárek ke svému „stříbrnému“ výročí panování (podobně později dostala Bentley State Limousine). I tento státnický vůz je vybaven výstražnými modrými světly nebo královskou standartou na střeše, tedy prvky, které má i mnohem modernější Bentley State Limousine.

K vidění byla ale i díla další luxusní značky z Británie, avšak již nefunkční – Daimleru. Trojice exemplářů Daimleru Limousine (oficiálně Daimler DS420) přivezla třeba vévodkyni Kate, manželku prince Williama. Šestiválcem poháněný, 5,74 metru dlouhý vůz slouží také u dalších královských rodin.

Naopak manžel přijel vcelku obyčejným autem. Se svědkem a svým bratrem, princem Williamem, dorazili na místoMercedesem V.