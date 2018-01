Legenda je zpátky! Land Rover Defender se vrací s pětilitrovým osmiválcem

Land Rover Defender patří mezi legendy automobilového světa. Od roku 2016 se však nevyrábí, a tak jeho fanoušci s nadějemi vyhlíží nástupce. Než však v druhé polovině roku přijde, přichystal si Land Rover jednu specialitu. Přivítejte Land Rover Defender Works V8 Edition slavící 70 let od založení britského specialisty na SUV a terénní vozy.

Limitovaná edice si zachová tradiční vzhled, bude mít však speciální útroby. Defender Works V8 Edition bude poháněn pětilitrovým atmosférickým osmiválcem o výkonu 298 kW a točivém momentu 515 N.m. Jedná se tedy o vůbec nejvýkonnější a nejrychlejší Defender historie. Z 0-96 km/h zrychlí za 5,6 sekundy a jede maximální rychlostí 170 km/h.

Osmiválcový motor bude spolupracovat s osmistupňovým automatem z dílny ZF doplněným o sportovní režim. Úpravy dále zahrnují vylepšený brzdový systém nebo přepracovaný podvozek s novými tlumiči, pružinami i stabilizátory.

Speciální edici bude možné pořídit v jedné z osmi nabízených barev karoserie, které budou kontrastovat s černými detaily – 18palcovými hliníkovými koly, střechou, maskou chladiče nebo podběhy. Uvnitř najdeme kožené čalounění použité vedle sedaček Recaro i na palubní desce, celek dále doplňují diodové světlomety nebo multimediální systém.

říká Tim Hanning, ředitel Jaguar Land Rover Classic. Osmiválec v Defenderu není nic nového, k dispozici byl mezi lety 1979 a 1998. Postupně šlo o 3,5litrový, 3,9litrový a čtyřlitrový agregát.

Land Rover postaví celkem 150 exemplářů Defenderu Works V8 Edition. Nepůjde však o nově vyrobené exempláře, místo toho automobilka speciálně vybere 150 aut, které přestaví do požadované podoby. Auto bude možné přestavět jak ze základní varianty 90 (s rozvorem 2.360 mm), tak z prodloužené 110 (rozvor 2.794 mm).

Ceny startují na částce 150.000 liber za krátkou variantu, což odpovídá zhruba 4,3 milionu Kč. Auto je primárně určeno pro britský trh, do Evropy však půjde dovést na individuální žádost. Komu by to přišlo už moc, může si u Land Rover Classic objednat alespoň vybrané změny inspirované osmiválcovou edicí. Jde o posílení vznětového motoru, lepší brzdy nebo upravený podvozek.