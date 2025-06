Afrika nechce jen těžit. Zambie chce i vyrábět elektromobily

Jedním z častých argumentů odpůrců elektromobilů je ekologická zátěž povrchových dolů, zejména v Africe, kde se těží potřebné materiály. To se opravdu děje, podmínky v dolech jsou velmi špatné a marže nízké. Alespoň to se snaží změnit Zambie, která by do země ráda dostala i výrobu komponent.

Spojení pojmů Afrika a elektromobily dnes evokuje hlavně špinavé doly, kde se těží materiály potřebné k výrobě baterií. Nemá to daleko do pravdy, ačkoliv si i Afričané poslední dobou elektrické vozy oblíbili a Etiopie se stala první zemí světa, která jiné formy pohonu zakázala.

Jednou z těch zemí, kde se materiály těží, je Zambie na jihu afrického kontinentu. Odsud primárně do Číny putuje hlavně měď, která je jedním z hlavních tahounů tamní ekonomiky. V roce 2024 se odsud vyvezlo přes 820.000 tun mědi, což představuje kolem 70 % veškerého exportu ze země, která se na světové produkci mědi podílí 4-5 %.

Do příští dekády země plánuje těžbu mědi dokonce čtyřnásobně zvýšit, očekává totiž výrazně vyšší poptávku. Měď se obvykle těží ve velkých povrchových dolech, kde se s nějakou ekologií příliš nezabývají, v Zambii jsou ale i doly podzemní. V produkci elektromobilů má bohaté využití, například se používá v cívkách elektrických motorů, ve sběrnicích a vodičích, v systémech pro řízení teploty a dalších komponentech.

Startup po africku? Auto tak špatné, že jej ani v Keni nechtěli Michal Dokoupil Novinky

Většina mědi se dnes ze Zambie vyváží v surové formě a přímo v zemi se rafinuje jen asi 20 %. Země tím přichází o spoustu peněz, protože cena samotného surového materiálu nedovoluje vysokou marži. Chudá země ale plánuje podílet se na výrobě elektromobilů také jiným způsobem. Ministr financí Situmbeko Musokotwane totiž přišel s informací, že probíhají jednání s automobilkami, které by měly některé komponenty vyrábět přímo v zemi. To by pomohlo Zambii získat z měděných zásob více peněz, ale také poskytnout tamním lidem bezpečnější zaměstnání.

Musokotwane takto prý jednal s více automobilkami a zmiňoval i nedávnou cestu do Německa, kde o tomto tématu také jednal. Jaké automobilky by mohly mít zájem, nepotvrdil, zmínil se ale o exportu komponent do automobilových továren v blízké Jižní Africe. Tam mají produkci mimo jiné automobilky BMW, Ford, Isuzu, Volkswagen, Toyota, Mercedes nebo Stellantis. S některými modely, vyráběnými na jihu Afriky, se setkáváme i v Česku, například s pick-upy Ford Ranger a Volkswagen Amarok.

Zájem pravděpodobně budou mít i čínské firmy, které dnes těžební průmysl v Africe z velké části ovládají. Otevřít továrnu produkující primárně elektrické skútry a motorky chce například čínská firma Juncheng Design. Na africkém kontinentu už limitovaná výroba elektromobilů probíhá a pokouší se prorazit i místní startupy.

Právě s Číňany ale má Zambie také špatné zkušenosti, jeden z dolů vlastněných čínskou firmou totiž letos způsobil ekologickou katastrofu. V únoru se prorazila hráz nádrže zadržující odpadní tekutiny vzniklé po zpracování měděné rudy. Podle odhadů až 50 milionů litrů odpadu, obsahujícího silnou kyselinu, rozpuštěné pevné látky a těžké kovy, odteklo do přítoku spojeného s řekou Kafue, což je nejdůležitější vodní tok Zambie.

Laikipia BJ-50 • Zdroj: Department of Film Services DFS/YouTube

Zdroj: EVXL, zdroj foto: Wikipedia, zdroj videa: Department of Film Services DFS/YouTube