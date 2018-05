McLaren testuje elektrický supersport. Zatím s ním však není spokojen  

McLaren sice nadále odmítá jít s davem a postavit SUV , hybridnímu nebo elektrickému pohonu se však nebrání. Ostatně má s ním již zkušenosti, jeho plug-in hybrid P1 dodnes patří mezi oslavovaná díla. Cesta k čistě elektrickému superautu ale bude ještě daleká, jak ukazují práce na takovém autě.

Práce na čistě elektrickém automobilu potvrdil výrobce již v roce 2016, kdy se rozhodl testování takového vozu zjistit, zda se ke značce hodí a zda dokáže poskytnout takové zážitky, jaké se od McLarenu očekávají. Po dvou letech se však ukazuje, že dnešní technologie na konkurenceschopný elektrický supersport podle McLarenu nestačí.

vysvětluje výkonný ředitel McLarenu pro prodeje a marketing Jolyon Nash.

doplňuje Nash s tím, že McLaren bude prodávat čistě elektrický vůz jen v případě, že nabídne odpovídající schopnosti.

To dnešní technologie neumožňuje. Nash tvrdí, že pokud by nejnovější model značky, Senna, místo dvakrát přeplňovaného čtyřlitrového osmiválce 588 kW měl využít elektromotor, vážil by dvě tuny. Jen tak by se elektromobil vyrovnal schopnostem skutečně postaveného automobilu. Taková tíha je ale na takový druh auta zkrátka moc.

McLaren se tak místo na čistě elektrický pohon raději zaměří na hybridní pohon. Právě hybridy mají do roku 2022 tvořit polovinu vyráběných aut značky.