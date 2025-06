S náskokem třiceti bodů vstupuje Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) do Rallye Sardinia, která je šestým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Na italské ostrově se postaví na start český pilot Martin Prokop (Škoda Fabia RS Rally2), který zde pojede podvacáté.

Na Sardinii se jezdí světový šampionát od roku 2004 s výjimkou sezony 2010. Do listiny vítězů se zapsalo devět pilotů, přičemž tři z nich budou na startu také letos. Čtyřikrát zde vyhrál Sébastien Ogier (stejný počet zvládl Sébastien Loeb), třikrát to dokázali Ott Tänak a Thierry Neuville.

Kudy vedou ostrovní cestičky

Základna rallye se letos přestěhovala z Alghera do Olbie, přičemž veškeré dění se bude odehrávat na severovýchodě ostrova. První dva dny, v pátek a v sobotu, mají každý celkem něco málo přes 120 soutěžních kilometrů a tři rychlostní zkoušky vedené po obou stranách poledního servisu v Olbii. Zajímavostí sobotního programu je kultovní rychlostní zkouška „Lerno–Su Filigosu“, která zahrnuje spektakulární skok „Micky Jump“, pojmenovaný po Michele Cartovi, alias Mickymu, který tuto erzetu navrhl? Dvě nové rychlostní zkoušky se jedou dvakrát a tvoří nedělní finále, přičemž poslední servis předchází druhému průjezdu Porto San Paolo, který slouží jako závěrečná Power Stage. Tady získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu.

Zatímco šotolinové tratě na italském ostrově Sardinie se mohou na papíře jevit podobně jako v Portugalsku, tento podnik obvykle představuje ještě náročnější výzvu, počínaje teplotami, které mohou překročit 30 stupňů Celsia a zatěžovat vozy, posádky i pneumatiky. Tratě jednokolových zkoušek jsou užší a techničtější, s minimálním prostorem pro chyby, zatímco písčitý povrch je brzy smeten každým projíždějícím vozem a odhaluje kamenitý a drsný podklad, který rozhodně nešetří pneumatik. Navíc nový dodavatel pneumatik Hankook nemá s tímto typem povrchu dostatek zkušeností.

Rallye Sardinie 2025 • Zdroj: FIA World Rally Championship

Toyota chce šestý triumf

Tovární tým Toyota nasazuje čtveřici stříbrných vozů GR Yaris Rally1, přičemž Velšan Elfyn Evans, Fin Kalle Rovanperä a Sébastien Ogier jsou nominováni do soutěže o body do hodnocení a Japonec Takamoto Katsuta bude řídit čtvrtý vůz. Finský pilot Sami Pajari sedí v pátém automobilu, který je přihlášený pod hlavičkou TGR-WRT2.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Portugalsko bylo pro náš tým celkově dobrým výsledkem, ale víme, že na Sardinii nás čeká další výzva. Erzety mají velmi tvrdý podklad pokrytý vrstvou jemného písku, který může být pro první vozy na trati velmi kluzký. S Elfynem, Kallem a Sebem na čele průběžného pořadí musíme být připraveni, že páteční start by mohl být náročný, ale na druhou stranu by bylo skvělé vidět, jestli by Taka a Sami také měli šanci z toho těžit a bojovat o přední místa.“

Elfyn Evans: „Po trochu frustrující rallye v Portugalsku chceme být na Sardinii rozhodně silnější. V některých ohledech je to podobná rallye a v jiných možná trochu náročnější. V pátek budeme mít také opět za úkol jet na trati jako první. S omezeným množstvím dostupných testů není snadné najít okamžité řešení, ale jako vždy do toho dáme maximum a pokusíme se získat co nejvíce bodů.“

Kalle Rovanperä: „Sardinie byla vždycky docela ošemetná a pokaždé, když tam jedeme, víme, že čelíme velké výzvě. Výsledek v Portugalsku nebyl vzhledem k naší startovní pozici tak špatný. Musíme dále pracovat, abychom získali pocit a tempo, které chceme mít. Každý začínáme od nuly a my se budeme snažit udělat vše pro to, abychom si opět odvezli dobré body.“

Sébastien Ogier: „Naše vítězství v Portugalsku je dobrou motivací k tomu, abychom s týmem v tomto rušném období i nadále tvrdě pracovali, protože víme, že se stále můžeme zlepšovat. Sardinie byla vždycky obtížnou výzvou, jejíž zvládnutí mi trvalo několik let. Letos to může být pro náš tým ještě těžší, protože máme tři nejlepší jezdce v šampionátu. V pátek budeme mít největší úkol uklidit silnici pro naše soupeře. Ale mám dobré vzpomínky na naše vítězství v roce 2021, kdy jsme byli první na trati.“

Škoda chce body do WRC2

Tým Toksport WRT nasazuje tři vozy Škoda Fabia RS Rally2, do nichž usedne Emil Lindholm se spolujezdkyní Reetou Hämäläinenovou z Finska, Robert Virves a navigátor Jakko Viilo z Estonska a Fabrizio Zaldivar z Paraguaye, jemuž bude sekundovat italský spolujezdec Marcelo Der Ohannesian. „I když jsem v této rallye v minulých letech neměl moc štěstí, jsem optimistický. Auto prokázalo na náročných šotolinových zkouškách dostatečně svou konkurenceschopnost,“ říká Lindholm, mistr světa kategorie WRC2 z roku 2022.

Na svoji druhou bodovanou soutěž kategorie WRC2 v této sezóně se připravuje také Robert Virves. Jelikož nejlepší jezdci v celkovém pořadí kategorie WRC2 již získali body ve dvou nebo třech soutěžích, Lindholm a Virves se momentálně nenacházejí v první desítce. Fabrizio Zaldivar zatím nasbíral 23 bodů ze dvou závodů a drží sedmé místo v průběžném pořadí jezdců kategorie WRC2.

Další posádky Škoda, které se vydávají na Sardinii, jsou Mikko Heikkilä - Kristian Temonen (TGS Worldwide) a Lauri Joona-Samu Vaaleri (MS Munaretto) z Finska a Roberto Daprà - Luca

Guglielmetti z Itálie (Delta Rally Team). Českou republiku budou reprezentovat Martin Prokop, který vede vlastní tým, a jeho spolujezdec Michal Ernst. Jezdec Nikolaj Gryazin (Delta Rally Team) nebude usilovat o body do kategorie WRC2, ale zaměří se na pódiové umístění ve skupině RC2. Brit Gus Greensmith, nejlépe umístěný jezdec Škoda v aktuálním celkovém pořadí kategorie WRC2, se tohoto podniku nezúčastní.

Rallye Sardinie 2025 • Zdroj: FIA World Rally Championship

Program Rallye Sardinia 2025

Pátek 6. 6. - 9.01 RZ1 (13,97 km), 10.16 RZ2 (18,43 km), 11.31 RZ3 (27,95 km), 15.31 RZ4 (13,97 km), 16.46 RZ5 (18,43 km), 18.01 RZ6 (27,95 km). Etapa celkem 120,70 km.

Sobota 7. 6. - 9.05 RZ7 (21,18 km), 10.16 RZ8 (24,34 km), 11.31 RZ9 (15,28 km), 15.05 RZ10 (21,18 km), 16.16 RZ11 (24,34 km), 17.31 RZ12 (15,28 km). Etapa celkem 121,60 km.

Neděle 8. 6. - 7.25 RZ13 (25,19 km), 8.35 RZ14 (13,70 km), 10.50 (25,19 km), 13.15 RZ16 (13,70 km). Etapa celkem 77,78 km.

Průběžné pořadí WRC 2025 (po 5 ze 14 soutěží)

Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 118 bodů; 2. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 88; 3. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 86; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 84; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 78; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 51; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 44; 8. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 25; 9. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 18; 10. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 12; 11. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 8; 12. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 8; 13. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 14. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 15. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 4; 16. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 3; 17. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 18. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 19. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 20. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 21. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 258 bodů; 2. Hyundai 203; 3. Ford 72.

Vedení v soutěži: Evans 33; Tänak 23, Ogier 21, Rovanperä 18, Katsuta 2, Neuville 1.

Vyhrané RZ: Tänak 24; Rovanperä 22, Evans 14, Ogier 12, Fourmaux 10, Katsuta 8, Neuville 6, Munster 2.

Zdroj: Autorský text, video: FIA