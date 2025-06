Čínský Leapmotor v Evropě možná omezí otravné asistenty. I když přijde o hvězdičky

Znáte to, vidíte před sebou cyklistu a za okamžik se ho chystáte objet, jenže varování před čelní srážkou se rozbliká červeně a začne hlásit nebezpeční kolize. Nebo aktivní udržování v jízdních pruzích vám na úzké okresce „kecá“ do řízení i ve chvíli, kdy se snažíte vyhnout velkému vozidlu v protisměru. Nemluvě o neskutečně otravném upozorňování na překročení rychlostního limitu, které si u některých aut na vybraných úsecích umí maximální povolenou rychlost „vycucat“ z prstu.

Ne všechny jízdní a bezpečnostní asistenty jsou k vzteku, počet těch nepříliš prospěšných je ovšem stále dost. I proto čínská značka Leapmotor na evropském trhu přemýšlí, že by funkčnost některých pomocníků omezila tak, aby nebyla narušena bezpečnost provozu.

Stellantis bude v Česku prodávat levné elektromobily a hybridy z Číny Michal Dokoupil Novinky

Francesco Giacalone, marketingový ředitel Leapmotoru v Evropě, se totiž pro britský AutoExpress vyjádřil, že by byl rád, kdyby značka obětovala vysoká hodnocení z nárazových testů organizace Euro NCAP, jež jsou udělována i za přítomnost armády elektronických ochránců, ve prospěch uživatelské přívětivosti a lepšího a méně stresujícího zážitku z jízdy.

„Získání hodnocení Euro NCAP nebude vždy levné a nebude vždy snadné ho dosáhnout,“ řekl Giacalone. „V určitém okamžiku by tedy mohl nastat kompromis, zda dosáhnout (maximálního) hodnocení NCAP, nebo splnit slib naší značky, kterým je dodávat technologie usnadňující život za dostupnou cenu. Možná bychom měli obětovat jednu hvězdičku, abychom zákazníkovi dodali ten správný produkt s veškerým obsahem užitečných a život usnadňujících technologií. To by mohla být správná volba,“ dodal.

To ovšem neznamená, že by se Leapmotor vzdal moderních technologií, jen by dal zákazníkovi na vybranou, které asistenty si nechá aktivované. „Možná k dosažení pěti hvězdiček potřebujete určitou míru aktivní bezpečnosti, kterou všichni spotřebitelé neoceňují stejně,“ upřesnil Francesco Giacalone.

Leapmotor C10 a T03 • Zdroj: Leapmotor

Z uživatelského hlediska je také důležitá reakce na zpětnou vazbu. Tu kolikrát mají čínské automobilky lepší, proto mají vnitřní procesy nastaveny mnohem dynamičtěji. Například elektrické SUV Leapmotor C10 bylo loni v září kritizováno kvůli obtížnému vypínání asistenčních systémů. Automobilka přitom již o šest týdnů později vydala on-line aktualizaci, která přinesla jednoduší deaktivaci těchto systémů. U zavedených automobilek to přitom může trvat i roky.

zdroj: AutoExpress, video: Leapmotor