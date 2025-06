Megawattové nabíječky míří do Evropy. Postaví je BYD a Ionity

Nejvyšší výkon, s jakým se na evropských nabíječkách dnes setkáváme, je 400 kW a i to jen velmi vzácně. V Číně mezitím ve velkém budují sítě 1 MW stojanů, což jsme u nás brali jako vzdálenou budoucnost. Ale vypadá to, že se k nám dostane mnohem dříve než jsme čekali.

V březnu jsme psali o plánu BYD na velký rozvoj rychlého megawattového nabíjení. V Číně už má v prodeji dva modely, které dobíjecí výkon 1 MW podporují, a automobilka si staví i vlastní síť nabíječek. Prvních 500 již stojí, asi 4.000 jich firma plánuje sama postavit, a dalších 15.000 vybuduje s lokálními partnery. Krom toho se do výstavby megawattových nabíječek pustily i konkurenční firmy, včetně Huawei, Zeekru nebo CATL.

Plány pro Evropu byly brány jako vzdálená budoucnost, což nám řekla i šéfka evropského BYD Stella Li na prezentaci v Londýně. Mezitím ale asi přišla změna strategie, protože počátkem června paní Li belgickým novinářům potvrdila, že megawattové stojany začne v Evropě BYD budovat během jednoho roku. „Během 12 měsíců začneme s výstavbou super rychlých nabíječek v Evropě,“ řekla doslova médiu De Tijd.

V Číně si BYD síť staví sám a využívá k tomu vlastní stojany. Ty mají celkový výkon 1.360 kW a dva kabely, maximální výkon posílaný do jednoho vozu je 1.000 kW. V Evropě BYD použije také vlastní stojany, samozřejmě s místním konektorem CCS Combo 2, jejich budování ale přenechá na lokálním partnerovi. „Probírali jsme to s firmou Shell, která je našim partnerem už delší dobu,“ řekla k tomu Stella Li. „Ale pokud nikdo nebude mít zájem, vybudujeme si síť sami,“ dodala.

Kolik nabíječek by to mělo být, ve kterých zemích a podobné detaily zatím BYD nezveřejnil, na to je ostatně příliš brzy. Na dotaz, jestli nebude problém s dostatečnou kapacitou sítě, Stella Li řekla, že „kde nebude síť stačit, využijeme naše baterie.“ A aby bylo s novými stojany co nabíjet, potvrdila také příchod novinek na 1.000 V platformě. Nový sedan Han L a SUV Tang L, které 1 MW nabíjení podporují, se zde tedy pravděpodobně také objeví během roku.

SUV Tang L EV má v základní verzi výkon 500 kW na zadní nápravě, čtyřkolka už nabídne kombinovaný výkon 810 kW. S tím zrychlí na stovku za 3,6 sekundy a na 200 km/h za dalších 6,19 sekundy, maximálně se rozjede na 287 km/h. Baterie Tangu má 100,5 kWh a měla by stačit k dojezdu 670 kilometrů, do 80 % se nabije do 10 minut.

Sedan Han L EV sdílí techniku s Tangem. Tedy opět 500 kW v základu a maximální výkon 810 kW ve verzi s pohonem všech kol. Zrychlení je v tomto případě na stovku za 2,7 sekundy a na 200 km/h za dalších 4,74 sekundy, maximálka je 305 km/h. Baterie je menší, má 83,2 kWh, jinak ale nabízí stejné výkony jako Tang. Na představení se Han ukázal v akci na nabíječce a z 10 % se na 60 % dostal za 4 minuty.

Crashtest BYD Sealion 7 • Zdroj: Euro NCAP

Kromě BYD ale oznámilo plán na 1 MW nabíječky také evropské Ionity. Tedy společnost, kterou financují automobilky BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz a Volkswagen, a která již dnes má po Evropě síť nabíječek s výkonem až 400 kW. Nově začne využívat italské stojany Alpitronic HYC 1000, které jsou prezentovány jako první evropský megawattový systém.

Jenže je zde menší chyták, reálný maximální výkon pro jeden kabel je podle Ionity „jen“ 600 kW. Jedna lokace s tímto systémem bude mít čtyři konektory, a auta se o výkon musí podělit. Alpitronic ale uvádí, že 1 MW nabíjení je s jeho systémem možné také, třeba se ho tedy do budoucna dočkáme. Ionity již novinku testuje a nasazení do provozu se plánuje na druhou polovinu roku. Kde budou nové stojany stát a žádné další podrobnosti zatím Ionity nesdělilo.

Zdroj: De Tijd, zdroj foto: BYD a Ionity, zdroj videa: Euro NCAP