Facelift Mercedesu třídy C: Hloubkovou operaci navenek nepoznáte!

Z faceliftu nedělal Mercedes nikdy velkou vědu. Některé z úprav pozná jen znalec. Z tradice nevybočuje ani současné céčko. Kromě optiky nových diodových světlometů ho zvenku prozradí jen nepatrné obměny plastových dílů. Vše je o to složitější, že čelní maska se liší podle výbavy, což platí po modernizaci stejně jako před ní.

Dejte sbohem klasice

Při prvním seznámení, které se konalo v okolí Lucemburku, jsme si nejdříve všimli změn v interiéru. Klasické přístroje u vyšších výbav nahrazuje displej s několika možnostmi zobrazení. Tlačítka na volantu ustoupila dotykovým ploškám, navíc se sem přestěhoval tempomat.

Konzervativního zákazníka tyto změny potěší jen málo, vždyť třeba tempomat měl v mercedesech samostatnou páčku po celá desetiletí. Ani displej nahrazující hlavní přístroje nevypadá právě ušlechtile. Moderní trendy stavějící na odiv možnosti elektroniky ale nezastavíme a ignorovat je může jen Rolls-Royce.

Skoro všechno jinak

Větší roli při letošní modernizaci hrají emise a efektivita. Benzinové motory dostaly filtry pevných částic, dobíhající základní pohon 1,6 l doplnila nová patnáctistovka, které při rozjezdu pomáhá 10kW elektromotor. Diesely přecházejí na novou řadu OM 654, což se týká nejen dvoulitru (220d a 300d), ale i šestnáctistovky (180d a 200d), která nahrazuje stejně objemný motor od Renaultu.

Po několika stovkách kilometrů ujetých po členitých silnicích mezi vinicemi podél řeky Moselu můžeme s potěšením potvrdit, že změny buď přinášejí citelné zlepšení, nebo nejsou poznat. Dvoulitrový diesel je rozhodně tišší než dosavadní hrubozrnný 2,15 l, i když odhlučnění nedosahuje stejných kvalit jako ve větší třídě E. Benzinové motory působí na svůj objem a výkon spíš umírněně, což platí jak o dvoulitru C 300, tak o šestiválcích C 400 a C 43 AMG. Jejich silnou stránkou je kultivovanost, pro pořádný zátah ale musíme do vyšších otáček. Osmiválcový vrchol C 63 AMG dorazí později.

Milým překvapením je základní verze C 200. Kdyby nám na prezentaci neřekli, že jde o mild-hybrid, kde elektromotor při přidání plynu pomáhá vykrýt zpoždění velkého turba, ani bychom to nepoznali. Drobnou pihou je jen méně plynulá reakce brzdového pedálu, který musí kromě hydrauliky regulovat i elektrickou rekuperaci.

Začínáme za dva týdny

Říci, že jde o céčko, tak jak jsme ho znali, je pro Mercedes asi nejlepší vysvědčení. Zůstává pohodlný a skvěle zpracovaný interiér, obratný podvozek s kultivovaným odpružením (zejména s pneumatickým systémem Airmatic) a nevtíravě suverénní design. Novou verzi lze již objednávat, první vozy dorazí během dvou týdnů. Většina specifikací už má české ceny, další provedení přibudou během podzimu.

Motory pro třídu C Benzin Diesel Model C 160 C 200* C 300 C 400 4Matic C 43 AMG 4Matic C 180 d C 200 d C 220 d* C 300 d 4Matic Typ R4 1.6 turbo R4 1.5 turbo R4 2.0 turbo V6 3.0 turbo V6 3.0 turbo R4 1.6 turbo R4 1.6 turbo R4 2.0 turbo R4 2.0 biturbo Výkon (kW/min-1) 95/5000 135/5800 190/5800 245/5200 287/6100 90/3200 118/3800 143/3800 180/4200 Točivý moment (Nm/min-1) 210/1200 280/3000 370/1800 480/1600 520/2500 300/1400 360/1600 400/1600 500/2000 Převodovka 6° man. 9° aut. 9° aut. 9° aut. 9° aut. 9° aut. 6° man. 9° aut. 9° aut. Nejvyšší rychlost (km/h) 214 239 250 250 250 207 226 240 ještě nestanoveno Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 9,8 7,7 5,9 4,9 4,7 9,4 8,5 6,9 Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 6,6 6,3 6,9 8,2 9,3 4,6 4,5 4,8 Základní cena v ČR 851 840 Kč 997 040 Kč 1 105 940 Kč 1 347 940 Kč 1 552 430 Kč 924 440 Kč 960 740 Kč 1 073 270 Kč

Trpaslík s asistencí

Nejmenším benzinovým pohonem byla až dosud šestnáctistovka s výkonem 95, nebo 115 kW. Modernizace přinesla motor o deci menší, který přitom dosahuje 135 kW. Ke všem známým fintám (proměnný zdvih ventilů Camtronic, piezoelektrické vstřikování) přidává velké dvouproudé turbodmychadlo. To má poněkud delší reakční prodlevu. Proto je motor zapojen do 48V mild-hybridní sestavy s elektromotorem 10 kW/160 Nm, který při přidání plynu bleskově zasáhne. Kvůli dvouproudému turbu již nelze použít integrované a chlazené výfukové svody. Otázkou tedy je, jak bude maličký motor s nízkými tepelnými ztrátami v zimě topit.

Tady nafta nekončí

Nový vznětový dvoulitr OM 654 se představil předloni ve třídě E pod označením 220d s 143 kW. Teď přichází i do třídy C v doprovodu dvojitě přeplňované verze 300d s výkonem 180 kW. Od dvoulitru nyní Mercedes odvodil šestnáctistovku s výkonem 90 či 118 kW, která nahrazuje jednotku dosud dodávanou Renaultem. Společný všem variantám je hliníkový blok s chemicky nanesenou kluznou vrstvou válců Nanoslide a originální tvar pístu s ostrou hranou spalovacího prostoru. Ten pomáhá udržet soudržnější tvar plamene, omezuje takzvaná studená místa a tím snižuje emise oxidů dusíku. K motoru je vždy připojen katalyzátor SCR s aditivem AdBlue.

Plusy

Spojení komfortu a obratnosti

Úsporné, a přitom živé motory

Výborná kvalita zpracování

Minusy

Laciné elektronické prvky v kabině

Znatelný přenos hluku motoru

Video