Legendární Subaru Justy má šanci na návrat! Rozhodně by to dávalo smysl

Malé subaru z evropské nabídky zmizelo před mnoha lety, s přechodem na elektromobilitu by se však mohlo vrátit. Ještě si ale pár let počkáme.

Fanoušci značky Subaru si jistě pamatují malý model Justy. Třebaže to od roku 1994 byl vždycky přeznačkovaný „prcek“ jiné značky – Suzuki Swift, Suzuki Ignis nebo Daihatsu Sirion – vždy měl v nabídce i pohon všech kol. Poslední generace však je k mání jen v Japonsku.

Nyní, s tím, jak automobilka začíná řádně šlapat do elektromobility, však přichází zvěsti o tom, že by se mohla vrátit do segmentu B i v Evropě, a to právě s elektromobilem. „Je to něco, co musíme zvážit, protože potřebujeme připravit širší nabídku elektromobilů, abychom splnili požadavky všech zákazníků,“ cituje britský web Autocar Inoua Masahika, globálního šéfa pro elektromobily Subaru.

Jelikož na elektromobilech Subaru silně spolupracuje s Toyotou, dalo by se předpokládat, že malý elektromobil by byl sourozencem malé elektrické toyoty. Andrea Carlucci, produktový ředitel Toyoty, již dříve uvedl, že o elektrickém ekvivalentu yarisu automobilka přemýšlí, ale „není na tuto dobu“. Můžeme tak spekulovat o uvedení na trh koncem tohoto desetiletí – ale jsou to pořád jen spekulace.

Evropský ředitel Subaru David Dello Stritto hovoří podobně – malé elektrické subaru podle něj stojí za to prozkoumat, ale napřed „počkáme a uvidíme, jak si povede model Uncharted“, než padne rozhodnutí expandovat níž. „Myslím, že potřebujeme asi dva roky, abychom viděli, jaké jsou výkony. Zatím můžeme přicházet s novými nápady,“ uvedl Dello Stritto.

