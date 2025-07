TEST Mitsubishi Outlander PHEV – Takhle si představujeme plug-in hybrid

První outlander přijel do Evropy v roce 2002 a šlo o typické japonské auto té doby. Největší slabinu z pohledu evropského zákazníka představovala absence vznětového motoru. Auto nabízelo vyspělý pohon všech kol a překvapivě dobré jízdní vlastnosti s důrazem na ovladatelnost. S málokterým takto vysokým autem se daly projíždět zatáčky tak rychle, což jsem si dostatečně vyzkoušel při dávném testu ojetiny v okolí přehrady Slapy.

Druhá generace z roku 2007 byla od základu novým autem. Zcela zásadní byla nabídka vznětového motoru, kvůli čemuž se Mitsubishi spojilo s PSA a využilo tak jeho skvělé motory HDi. Outlander II měl proto paralelu ve vozech Peugeot 4007 a Citroën C-Crosser. Francouzi na oplátku od Japonců získali vyspělý pohon všech kol, který k dispozici neměli.

Později Mitsubishi vyvinulo vlastní moderní diesel 4N14 s tehdy rekordně nízkým kompresním poměrem. Jízdně nešlo o žádný zázrak, navíc na rozdíl od motoru HDi z řady DW skupiny PSA s léty čtyřválec 4N14 hodně zlobí.

Ještě do roku 2010 se do outlanderu dodával motor 2.0 TDI 16V od VW. Nabízet tři konstrukčně různé diesely v jednom modelu, to už je fakt umění. Jako by Japonci chtěli dohnat „dieselovou“ ztrátu z první generace.

V roce 2012 vyjela třetí generace, která ale byla „jen“ výraznou inovací té druhé. Přinesla však zcela nový a velmi zdařilý plug-in hybridní pohon. Diesel v nabídce zůstal, ale už jen vlastní 4N14. Auto výborně jezdilo a již nemělo paralelu v modelech skupiny PSA.

Současný outlander je od základu novým autem. V době jeho představení v roce 2021 již předchozí řada notně přesluhovala. Navíc uvádění na jednotlivé trhy se poněkud táhlo, takže do Evropy dorazila čtvrtá testovaná generace až na začátku roku 2025. Tedy s více než tříletým zpožděním.

Design karoserie novinky je mnohem svalnatější, vozidlo je také větší. Tvůrcům šlo o to evokovat slavný off-road Pajero, což se asi i podařilo. Koncepčně novinka vychází z firemního motta I-Fu-Do-Do, což v japonštině znamená něco jako „originální a velkolepý“. Vyjadřuje se tím skutečnost, že nový outlander míří výše jak v úrovni kvality, materiálů a vybavení, tak také v technice. Zda se jedná jen o marketing, nebo skutečnost, se dozvíte dále.

Při pohledu na japonskou novinku na českém trhu upoutají přední světlomety. Ty jsou umístěny poněkud nízko a nabízejí se ve dvou verzích. Základní varianta obsahuje tři diody a je standardem ve výbavách Inform a Invite. Vyšší výbavy Intense, Instyle a testovaná vrcholná Instyle+ mají pokročilejší verzi svítilen se 16 LED v každém světlometu. Umějí funkci Matrix, tedy vystínování světelných objektů, jakkoliv to Mitsubishi takhle v ceníku neoznačuje a mluví „jen“ o světlometech s regulací sklonu.

Celkem pět úrovní výbav má pevně vázané prvky. To znamená, že v podstatě neexistují klasické příplatky. Pokud chcete více výbavy, musíte zvolit vyšší linii. Jediné, za co se připlácí, je barva karoserie a případně kola. Podle odstínu se připlácí 14.500-, 22.500- nebo 26.500 korun. Testované auto je oděno do metalického odstínu Moonstone Grey za 22.500 korun.

Co mi to jen připomíná?

Snad ještě lepší dojem než svalnatý a robustní design karoserie na mě udělal interiér. Předchozí outlander a vlastně Mitsubishi obecně v téhle oblasti občas trochu zaostává za přímou konkurencí. Třeba model Lancer z roku 2010 úžasně jezdil, ale měl jen výškově stavitelný volant. Novější první ASX jej sice už nabídlo, avšak jeho kabina stále působila poněkud jednoduchým dojmem s jen průměrnou kvalitou materiálů, jakkoliv zpracováním bez výhrad.

Nový outlander přináší v úrovni kabiny hmatatelný pokrok. Ten ještě podpořila testovaná vrcholná verze. Kombinace černých a hnědých plastů prémiové kvality, pečlivé zpracování a skvělý důraz na detail, kdy tlačítka (skutečně jsou tady) působí velmi hodnotně a spoluvytvářejí z kabiny velmi příjemné místo. Po usednutí za volant mi interiér okamžitě připomněl kabiny nových Nissanů Qashqai a X-Trail, které jsou rovněž velmi působivé a řešené podobně co do designu, kvality i ergonomie. Ono to má i logiku, jelikož Nissan i Mitsubishi jsou spolu v Alianci (společně s Renaultem).

Ergonomie je velmi dobrá, jakkoliv má své specifika. Zatímco ovládání standardní třízónové samočinné klimatizace s vlastním displejem (opět dnes skoro unikum) najdete na samostatném panelu, kde nechybějí ani samostatné ovladače teploty pro zadní řadu sedadel, ovládat teplotu ze zadní řady nelze. Pokud je vám tedy vzadu zima, musíte říci řidiči (nebo přednímu spolujezdci), aby vám přitopil. Chybí také čidlo kvality vzduchu (AQS), naopak vyhřívání a odvětrávání předních sedadel je třístupňové a na oboje je samostatné tlačítko. Ve druhé řadě je pouze vyhřívání.

Nastavování plejády asistenčních a bezpečnostních systémů je řešeno jinak, než jsme běžně zvyklí. Nenajdete ho tedy v podmenu infotainmentu na 12,3palcové obrazovce vždy s integrovanou navigací, ale v elektronickém přístrojovém štítu, tvořeném displejem typu TFT rovně s úhlopříčkou 12,3 palce.

Samotný infotainment je vyřešen velmi dobře. S telefonem s Androidem se spáruje bezdrátově a rychle. Navíc pokud potřebujete přepnout z menu Androidu do menu infotainmentu, lze tak učinit jednoduše přes ikony v levé části obrazovky, kde je rovněž symbol domečku pro návrat do hlavního menu. Tohle třeba postrádám u čínské Omody 5 a některých nových toyot.

Přímo před vámi

Zpět k nastavení asistenčních a bezpečnostních prvků. Jejich seznam i aktuální činnost se zobrazí na displeji přístrojového štítu. Do něj se dostanete tak, že na levém rameni volantu zvolíte režim nastavení (na displeji se to zobrazuje symbolem ozubeného kola), zmáčknete plus a tím vstoupíte do asistentů řidiče. Zde najdete hlídání jízdních pruhů, jejich zásah je mimochodem trochu nepříjemný. Jednak auto vrní a jednak vám začne zpomalovat, jelikož k návratu do pruhu se nepoužívá řízení (elektromotor posilovače), ale brzdy na příslušné straně vozidla. Lze si nastavit citlivost. Pak je tady signalizace mrtvého úhlu a také asistent dopravních značek.

Pokud máte pocit, že vám auto stále pípá, jak byť jen trochu překročíte dovolenou rychlost, nastavíte alarm rychlosti a v něm zaškrtnete pouze funkci Info. V ní to čte značky, ale nepípá. Čtení značek také můžete úplně vypnout.

Poté můžete v položkách na displeji sjet úplně dolů a tam najdete monitor řidiče. Jde o systém DMS, který hlídá vaši únavu, ale také pozornost. Stačí, že se třeba jen krátce podíváte na středový panel na obrazovku, a už to pípá. Osobně mi to přišlo trochu moc horlivé. DMS v outlanderu tak bylo akčnější než v nové Toyotě Prius a tam jsem měl pocit, že to pípá skoro pořád. Je zde režim upozornění řidiče a sledování řidiče. Pokud vypnete oboje, DMS pípat přestane. Bohužel po každém nastartování motoru se znovu aktivuje. To jsou ale podmínky homologace a mají to tak všechna nová auta.

Trochu protivné je, že když vám třeba pípá čtení značek, vy ho chcete vypnout a mimoděk pohnete hlavou, ihned se vám současně rozbliká displej coby vizuální funkce upozornění. A v tu chvíli displej nikam nepřepnete ani na něm nic nenastavíte. Prostě přestane reagovat. Doporučení? Udělejte všechno před jízdou!

Vlevo pod volantem lze zapnout head-up displej, který nemá moc funkcí, ale údaje promítá skutečně na čelní sklo a hned vedle jsou tlačítka plus a mínus, kterými tím nejjednodušším způsobem a velmi účinně ztlumíte podsvícení přístrojové desky. Tohle je věc, která u mnoha moderních aut chybí, nebo sice k dispozici je, ale ukrytá někde v podmenu rozhraní, kam než se prokousáte, tak máte oči jak karakal (kočkovitá šelma) při nočním lovu.