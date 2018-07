Michelin jde proti proudu. Kritizuje testy pneumatik, i když v nich vítězí. Proč?

Společnost Michelin patří mezi nejprogresivnější výrobce pneumatik současnosti. Nejenže se ve velkých testech objevují její výrobky pravidelně na nejlepších příčkách, ale firma se nebojí ani přicházet na trh s průlomovými technologiemi. Už jsme vás informovali, že uvedla na trh speciální pneumatiku pro jízdu v terénu , že vyvíjí gumy pro rychlost až 480 km/h i o tom, že přezouvání na zimáky má být díky 3D tiskárně minulostí.

Francouzský Michelin před časem překvapil tvrzením, že motoristé přezouvají na nové pneumatiky příliš často a potenciál gumy nevyužijí maximálně efektivně. Že vám přijde zvláštní to slyšet od někoho, kdo by měl mít naopak radost z vyššího profitu? Pak vás jistě překvapí i nejnovější vyjádření firmy: současné testy pneumatik jsou prý nastaveny špatně a je třeba to změnit. Ale nenechte se zmást, Michelinu výsledky nikterak neškodí, vždyť pravidelně patří na absolutní špičku!

O co přesně jde? Francouzi se domnívají, že je nesmysl testovat zcela nové pneumatiky. Nevypovídá to totiž nic o tom, jak se gumy budou chovat v průběhu většiny svého životního cyklu. Proto Michelin vyzývá k testům nejen nových, ale i opotřebovaných plášťů.připomíná Cyrille Roget z řád společnosti.

Michelin přiznává, že změnám vlastností pneumatik nelze s přibývajícími kilometry zcela zabránit, ale snaží se to alespoň eliminovat. A vyzdvihuje i výhody lehce sjeté gumy:

Klíčová je ale komplexnost pneumatiky, tudíž i dobré vlastnosti na vodě. Francouzi to demonstrovali testem opotřebované pneumatiky Primacy 4 a na mokré vozovce porovnali brzdnou dráhu s konkurenčními produkty Dunlopu a Bridgestonu. A jak jistě tušíte, vedli si podstatně lépe. Lze tedy předpokládat, že Michelin prahne po nových metodikách testování právě kvůli tomu, že by si v celkových tabulkách ještě polepšil.