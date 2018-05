Revoluční pneumatika pro jízdu v terénu je na trhu: Na kolik vyjde a na jakých autech ji lze použít?

U klasického automobilového kola jsou kombinovány guma (pryž), plynová náplň a disk, vyrobený z plechu či hlinkové slitiny. Co kdybychom ale plyn, kterým je nejčastěji stlačený vzduch, nahradili speciální pryží? Takzvané bezvzduchové pneumatiky nejsou v zásadě ničím novým.

Už ve 30. až 40. letech 20. století se jimi zabýval americký vynálezce James Vernon Martin. Bezvzduchovými pneumatikami ale nemyslíme plnopryžové obruče, používané třeba na kočárech v dávných dobách, ale skutečnou pneumatiku, vhodnou i pro automobily.

Není jen bez vzduchu

Pneumatika Tweel od firmy Michelin se poprvé představila už v roce 2004. Kromě toho, že nepotřebuje vzduch, má v sobě ještě jednu zvláštnost, a to fakt, že je současně také kolem vozidla. To ostatně ukazuje už samotný název, kdy Tweel je zkratka slov „tyre“ a „wheel“, čili pneumatika a kolo. Poprvé Michelin pneumatiku kombinovanou s kolem Tweel ukázal v roce 2004.

Mezi tím se objevily podobné konstrukce dalších výrobců, například firmy Bridgestone (v roce 2011). Toto řešení rovněž používá firma John Deere na některých svých strojích. Coby použití na autech se však toto řešení v sériové podobě objevuje až nyní.

Projedete „všude“!

Jak asi tušíte, pneumatika kombinovaná s kolem Tweel není určena pro běžná silniční vozidla. Aby to bylo zcela jasné, je novinka „kolo/pneumatika“ označena jako UTV (Utility Terrain Vehicles). To celé řešení předurčuje k používání na terénních automobilech, navíc při jízdě v terénu. Kde pneumatika nejvíce ukazuje své přednosti, je „šplhání“ po kamenech. Tady se projeví jedna z obrovských výhod, a to možnost její poměrně výrazné deformace.

Video

Tu umožňuje jednak absence ocelového ráfku, který je nahrazen pružnou pryží, a dále právě chybějící stlačený plyn uvnitř pneumatiky, jehož stlačitelnost v uzavřeném prostoru má svá omezení.

Obutí UTV určené pro jízdu vozidel v terénu je nabízeno se dvěma roztečemi pro uchycení šrouby k náboji kola. A sice 4x137 mm a 4x156 mm. Průměr celopryžového kola je 26 palců. Jelikož se jedná o speciální obutí, je jeho výrobcem rychlost vozidla omezena na 37 mph, tedy 59,2 km/h.

Zbývá dodat, za kolik je pneumatika „k mání“. Ve Velké Británii vyjde na 555 liber, tedy přibližně 16.650 korun. Zda je to hodně či málo záleží, jakým způsobem to posuzujete. Pořád je třeba mít na paměti, že si kromě pneumatiky kupujete současně také disk...