Motocyklová VC Itálie 2018: MotoGP doma ovládla Ducati, vyhrál Jorge Lorenzo

Nedělní dopolední zahřívací tréninky na Velkou cenu Itálie, která se konala na okruhu v Mugellu, vyhráli Andrea Iannone (MotoGP), Francesco Bagnaia (Moto2) a Jorge Martín (Moto3). Ještě krátce z historie: Na běžných silnicích kolem Mugella se závodilo v období 1920-1970, většinou však s automobily, a to jak Grand Prix, tak později sportovními a cestovními. Současný okruh funguje od roku 1974, měří 5245 metrů. Příliš se nezměnil, jde o klasickou trať s táhlými rychlými zatáčkami a esíčky. Celý víkend bylo nádherně, žádné drastické změny počasí se neudály a fanoušci vytvořili svým hvězdám, hlavně Rossimu atmosféru, kterou zažijete maximálně na fotbale. A jak probíhaly a dopadly závody?

Čtyřdobé litry, tedy MotoGP, se staly kořistí továrních strojů Ducati. Suverénně vyhrál Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso se musel bránit třetímu Rossimu. Marc Márquez upadl, do cíle dorazil, ale mimo body. Ve třídě čtyřválcových čtyřtaktních šestistovek měl nejdříve navrch Mattia Pasini, který nejdříve sváděl krásný souboj s Miguelem Oliveirou. Jenže upadl a Portugalec na KTM měl co dělat s Lorenzem Baldassarrim. Nakonec rozhodla drobná Italova chybka. Za nimi dojeli Mir a Bagnaia. Vtriumfoval Jorge Martín těsně před Marcem Bezzecchim a Fabiem di Giannantoniem. Mezi touto trojicí se rozhodlo až na cílové rovince, bojovala spolu prakticky celý závod.

MotoGP

Během závodu Moto2 zabíraly kamery Micheleho Pirra s poraněnou pravou rukou, ale domácí borec je jinak v pořádku. Doufám, že se letos ještě sveze, třeba v Misanu. Klání královské kubatury vypsané na 23 okruhů začalo manévrem Marca Márqueze na Danila Petrucciho, který jel za Pramac v atypických žlutočerných barvách. Marc se pokoušel dostat dopředu, ale byl dlouhý na brzdy, následně Danila vytlačil z dráhy. V prvním kole havaroval Dani Pedrosa a chvíli po něm Scott Redding s Karlem Abrahamem. Vedení patřilo Lorenzovi před Rossim, Márquez jezdil třetí.

Další pády potkaly Jacka Millera, Toma Lüthiho a Takaakiho Nakagamiho Marc Márquez zdolal relativně čistě Valentina. Kontakt se špičkou neztráceli ani Iannone a Dovizioso, následovali Rins a Petrucci. Ve čtvrtém kole si však ustlal i Marc! Nepoškozenou oranžovou hondu zvedl a pokračoval dál, ale až osmnáctý. Zatím „Dovi“ vyhrál souboj o dvojku s Valentinem, tovární stroje Ducati jely tedy na prvních dvou místech. Devítinásobný mistr světa si moc vyjel a přenechal průběžný bronz Iannonemu.

Lorenzo si před týmovým kolegou udržoval zhruba sekundový náskok. Za nimi to ale vřelo, dvě suzuki (Iannone a Rins) si to rozdávaly s Rossim a Petruccim, i Danilo už sedlá tovární stroj Ducati letošní specifikace a ještě navíc svým pronásledovatelům ujel, do skupiny se naopak dotáhl Cal Crutchlow. Jenže grupa Petrucciho zase dostihla, v 17. kole jej Rossi předjel zpátky. Crutchlowa ve stíhačce následovali Maverick Viñales a Álvaro Bautista, kteří spolu předtím sváděli pěkný souboj.

Iannone to zkoušel na Rossiho, Lorenzo už vedl doslova o parník, zato Petrucci se propadl až na sedmé místo. Jorge zvítězil, ale Dovizioso měl co dělat, aby odolal třetímu Rossimu, ten ho ke konci mocně stahoval. Interní řežbu Suzuki vyhrál Iannone a patřila mu v cíli čtyřka.

VC Itálie MotoGP 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Jorge Lorenzo Ducati Ducati Team 41:43,230 min 2. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team +6,370 s 3. Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha MotoGP +6,629 s 4. Andrea Iannone Suzuki Team Suzuki Ecstar +7,885 s 5. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +7,907 s 6. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol +9,120 s 7. Danilo Petrucci Ducati Alma Pramac Racing +10,898 s 8. Maverick Viñales Yamaha Movistar Yamaha MotoGP +11,060 s 9. Álvaro Bautista Ducati Ángel Nieto Team +11,154 s 10. Johann Zarco Yamaha Monster Yamaha Tech 3 +17,644 s 'DNF Karel Abraham Ducati Ángel Nieto Team pád

1. Marc Márquez 95, 2. Valentino Rossi 72, 3. Maverick Viñales 67, 4. Andrea Dovizioso 66, 5. Johann Zarco 64...

Moto2

Po startu závodu Moto2 vypsaného na 21 kol se v čele objevil Marcel Schrötter, ale jen do druhé zatáčky, ve které si ustlal. Vedení převzala trojice Álex Márquez, Francesco Bagnaia a Miguel Oliveira, ten startoval až z 11. pozice, tedy čtvrté řady! Přitom se neulil, prostě zareagoval fantasticky. Za nimi jeli Mattia Pasini, Romano Fenati a Joan Mir. Olivieira začal zlobit Bagnaiu a dostal se dopředu. Pak jej předjel i Pasini. Odstoupil Bo Bendsneyder, skončil v boxech, Jorge Navarro a Sam Lowes pak po pádu v kačírku.

Na špičce si to první dva, Pasini s Oliveirou rozdávali o každý centimetr. Nádherný souboj! Brzy do něj ale promluvil i „Pecco“ Bagnaia. Vpředu se ale drželi také Lorenzo Baldassarri a Joan Mir, Álex Márquez jezdil šestý. Fenati udělal chybu a odcouval mimo první desítku. Danny Kent, exmistr světa Moto3 (2015) havaroval v San Donato (první zatáčka po startu), Stefano Manzi v Luco, tedy hned v té další. Na stejném místě jako Kent si lehnul na začátku 14. kola vedoucí Pasini! To už měl Miguel Oliveira těsně za výfuky Lorenza Baldassarriho a domácí závodník jej záhy zdolal. Héctor Barberá vzal s sebou mimo trať Japonce Nagashimu. „Balda“ ukázal, že umí předjíždět i vnějškem, jenže nakonec udělal drobnou chybku, mašina se mu zavlnila. Do boje o triumf se zapojil i Bagnaia. co čtvrtý Joan Mir? Ten se dostal v posledním kole na pódium právě před něj. Miguel Oliveira využil Baldassarriho krocení motocyklu a vyhrál, Ital už na něj nenašel odpověď. .

VC Itálie Moto2 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Ajo 39:42,018 min 2. Lorenzo Baldassarri Kalex Pons HP40 +0,184 s 3. Joan Mir Kalex EG 0,0 Marc VDS +0,334 s 4. Francesco Bagnaia Kalex Sky Racing Team VR46 +0,484 s 5. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS +3,537 s 6. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo +5,985 s 7. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 +9,908 s 8. Andrea Locatelli Kalex Italtrans Racing Team +11,219 s 9. Xavi Vierge Kalex Dynavolt Intact GP +12,371 s 10. Simone Corsi Kalex Tasca Racing Scuderia Moto2 +12,675 s

1. Francesco Bagnaia 111, 2. Miguel Oliveira 98, 3. Lorenzo Baldassarri 84, 4. Álex Márquez 78, 5. Joan Mir 64...

Moto3

Vedení v závodě, který byl vypsán na 20 okruhů, se po zhasnutí červených světel ujal Jorge Martín, vystřelil z pole position jako raketa. Marco Bezzecchi se jej snažil dohnat. O třetí příčku hned zpočátku bojovali Fabio di Giannantonio a Ayumu Sasaki. Jenže Japonec se brzy zařadil do větší skupiny, které vévodil Arón Canet. Tam se pořadí přelévalo každou zatáčku, brzy z ní odstoupil Adam Norrodin, který divoce havaroval, highsider jej vykopl na obrubníku a byl evidentně otřesen. Tón zde udávali střídavě Enea Bastianini, Gabriel Rodrigo, Tony Arbolino i Jaume Masia.

První trojka se sjela, dva Gresiniho hochy v barvách sponzora Del Conca nenechal na pokoji Bezzecchi. Brzy bylo jasné, že se rozhodne mezi nimi, šlo zároveň o bitvu dvou hond proti jedné KTM. Z obří skupiny se oddělili Bastianini a Nicolò Bulega, který letos stále čeká na první body. Jenže pak jejznovu pohltil. V devátém kole málem upadl Bezzecchi, ale stroj vyrovnal a moc neztratil. Bastianiniho následovali Andrea Migno (loni tu vyhrál), Arbolino a Rodrigo, pole se tedy roztrhalo. Skok Kuby Konrfeila z Le Mans napodobil zajíc, který ve 13. okruhu přeběhl trať těsně před vedoucí trojicí.

Spadl Jaume Masia, který se dostal do kontaktu s Marcosem Ramírezem. Bezzecchi na chvilku ztratil kontakt se špičkou, ale přece si vedoucí jezdec průběžné klasifikace nenechá ujít vavřín nejvyšší? Co ztrácel v zatáčkách, doháněl na cílové rovince. Na triumf to ale nakonec nestačilo, ten ve fotofiniši urval Martín. Fabio di Giannantonio skončil třetí. Čtveřici jezdců za nimi přivedl do cíle s desetisekundovou ztrátou Gaby Rodrigo. Překvapil Manuel Pagliani desátou příčkou, určitě by si zase zasloužil smlouvu na celou sezónu.

VC Itálie Moto3 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Jorge Martín Honda Del Conca Gresini Moto3 39:20,810 min 2. Marco Bezzecchi KTM Redox PrüstelGP +0,019 s 3. Fabio di Giannantonio Honda Del Conca Gresini Moto3 +0,043 s 4. Gabriel Rodrigo KTM RBA BOÉ Skull Rider +10,948 s 5. Andrea Migno KTM Ángel Nieto Team Moto3 +11,083 s 6. Enea Bastianini Honda Leopard Racing +11,165 s 7. Tony Arbolino Honda Marinelli Snipers Team +11,194 s 8. Lorenzo dalla Porta Honda Leopard Racing +14,567 s 9. Niccolò Antonelli Honda SIC58 Squadra Corse +14,676 s 10. Manuel Pagliani Honda Leopard Junior Team +14,682 s 23. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP +22,520 s

1. Marco Bezzecchi 83, 2. Jorge Martín 80, 3. Fabio di Giannantonio 75, 4. Arón Canet 61, 5. Andrea Migno 56...