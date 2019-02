Bývalý Saab a Koenigsegg budou vyvíjet elektrický sporťák  

Zaměří se pak na vývoj nových elektrických modelů, uvedly firmy.

NEVS bude vlastnit ve společném podniku 65 procent a Koenigsegg zbytek. Podnik se má zaměřit hlavně na nové a zatím nevyužité segmenty trhu. Koenigsegg do společného podniku poskytne své duševní vlastnictví, licence na technologie a design. NEVS díky dohodě také získá 20procentní podíl v Koenigsegg.

Dohoda prohlubuje napojení Číny na švédský automobilový trh. Čínská firma Geely vlastní výrobce osobních aut Volvo Cars a je největším investorem ve výrobci nákladních aut AB Volvo. Firmu NEVS vytvořil čínský investor v roce 2012, když koupil hlavní majetek a práva na duševní vlastnictví automobilky Saab Automobile po jejím bankrotu.

NEVS vlastní výrobní základny ve švédském městě Trollhättan a čínském Tchien-ťin a plánuje další v Šanghaji. Firma se chce stát výrobcem elektrických aut, zatím však výrobu nezahájila. Evergrande tento měsíc oznámil, že poskytne firmě NEVS finanční injekci 930 milionů USD (21 miliard Kč), považovanou za životně důležitou, na vývoj nákladných elektrických aut a napojení na nové automobilové technologie. Evergrande Health je divizí realitní firmy China Evergrande Group a bývalým investorem americké firmy Faraday Future, zaměřené na vývoj elektrických aut.

"Koenigsegg je lákavá společnost vyvíjející moderní vozy s jedinečnou technologií a zákaznickou základnou, která je unikátní. Máme jak kompetence, tak možnosti podpořit Koenigsegg v jeho cestě vpřed," uvedl předseda správní rady NEVS Kai Johan Jiang.

Firmu Koenigsegg podporují investoři z USA a Norska. V roce 2011 se pokusila koupit firmu Saab, dohoda ale nakonec nebyla uzavřena. Automobilka vyrábí elektrický hybrid, do vývoje plně elektrického vozu se však zatím nepustila.

Úspěch americké Tesly v minulých letech ukázal, že trh pro luxusní elektrické vozy existuje. To přimělo tradiční automobilky, jako je Audi, Porsche a Jaguar, pustit se do vývoje vlastních verzí elektrických aut. V ultraluxusní sportovní kategorii, kde působí Koenigsegg, však zatím pouze společnost Ferrari oznámila, že by mohla přijít s elektrickým vozem po roce 2022. Automobilka Lamborghini vyjádřila zájem tuto oblast prozkoumat, uvedla agentura Reuters.