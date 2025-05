Tady se zastavil čas. K mání je Dodge Viper RT/10 s 62 najetými km

Tento červený Dodge Viper RT/10 je kosmeticky naprosto dokonalý, ale pokud by měl jezdit, potřeboval by zásadní investice. Je k mání v aukci a mohl by se prodat za zhruba tři miliony korun.

Pokud vám Dodge Viper RT/10 visel na plakátu na zdi dětského pokoje, dnes můžete být jak chcete bohatí, ale jako nový si ho nekoupíte. Jeho první vývojový stupeň SB I, ten ikonický bez střechy, oken, zámků dveří či dokonce vnějších klik, se vyráběl v letech 1992–1996.

Jenže už tehdy bylo jasné, že bude mít do budoucna sběratelskou hodnotu, takže někteří zákazníci-sběratelé ho koupili a schovali do sbírky. A nechali ho tam sedmadvacet let. Přesně to je příběh červeného exempláře, který patří do necelých 290 kusů vyrobených v prvním roce produkce, tedy 1992. V době fotografování do aukce pro RM Sotheby’s měl najeto 39 mil, tedy 62 km.

Dodge Viper se i po 7 letech od konce výroby prodal jako nový kus Lukáš Volšický Novinky

Proberte se detailními fotkami – jeho kosmetický stav je naprosto dokonalý. Po této stránce je to nejblíž, co se dnes dostanete k původnímu viperu. Dokonce je i s původní nálepkou na okně, informující o spotřebě paliva a výbavě. Té tu moc není – samosvorný diferenciál, tlumiče s nastavitelným odskokem, rádio s kazeťákem, rezervní kolo a topení. Není tu vůbec žádný příplatek, ani klimatizace.

Nálepka však ukazuje cenu, kterou za něj zákazník měl zaplatit – bylo to 53.300 dolarů, tedy v dnešních penězích cca 2,69 milionu korun. A ta spotřeba? 13 mil na galon ve městě a 22 mil na galon mimo něj znamená 18,1, resp. 10,7 l/100 km.

Nový Dodge Charger přijíždí i jako sedan. Zatím elektricky, brzy rovněž s šestiválcem AutoRevue

Vůz prodalo dealerství Cherry Hill Dodge v New Jersey a zůstal u prvního majitele do roku 2019. Je aktuálně na prodej v online aukci RM Sotheby’s. Aktuální cena v době psaní článku je 70 tisíc dolarů (1,55 milionu korun), odhadovaná výsledná cena je 135–155 tisíc dolarů (2,98–3,42 milionu korun).

Popis aukce je poměrně stručný a detailní historii vozu neobsahuje, stojí v něm však, že vůz bude potřebovat servis, pokud by měl začít jezdit. Je to samozřejmé – pokud ho kupující nepostaví do sbírky, nutností budou nejen nové gumové části vč. pneumatik. Ty totiž jsou původní, mají rok výroby 1991, a na nic jiného než stání ve sbírce či pomalou jízdu po dvorku se nehodí.

Dodge Viper ACR Nürburgring Nordschleife • Zdroj: Dodge

Zdroj info, foto: RM Sotheby's/Carbuzz | zdroj videa: Dodge