Nissan 300ZX byl v devadesátkách nejrychlejším autem světa. Nyní je na prodej

Když přijde řeč na ikony Nissanu z devadesátých let, mnoho lidí vzpomene model Skyline , jenž se objevil třeba v úvodních dílech filmové série Rychle a zběsile. Neméně zajímavým typem je ale i 300ZX (Z32), tedy předchůdce slavného 350Z produkovaný v letech 1990-2000.

Vůz byl už v sériovém stavu hodně atraktivní, potkat jste jej mohli hlavně doma v Japonsku či v USA. Jenže kousek, který právě míří do aukce, má za sebou pestřejší historii. Jde totiž o auto, jež v roce 1991 zaznamenalo na Bonneville Speedway rychlostní rekord. Upravený sporťák tu před lety dosáhl rychlosti 421,5 km/h a stal se držitelem světového rekordu.

Aukce se uskuteční počátkem příštího roku pod hlavičkou BH Auction v japonském Tokiu. Pořadatelé odhadují, že se nejvyšší příhoz vyšplhá na hodnotu kolem 1,5 až 2,1 milionů českých korun. Na světového rekordmana to věru není moc. Ale vzpomeňme, že odhadci se také mohou šeredně plést

Tento konkrétní sporťák je vybaven pohonnou jednotkou od japonské tunerské společnosti Jun, která výkon agregátu vyšroubovala na 985 koňských sil. Dodnes jsou součástí vozu i všechny úpravy, které byly v rámci rekordního pokusu aplikovány.

Auto vypadá i po letech fantasticky. Dává najevo ostřejší ambice, ale rozhodně byste netipovali, že na rovinkách by mávalo šátečkem i monopostům Formule 1. O to zajímavější je fakt, že s vozem můžete i přes všechny úpravy legálně na silnice. Alespoň to tvrdí pořadatelé.